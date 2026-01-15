  • Hindi
  • World Hindi
  • Finke River In Australia The Oldest River In The World 400 Million Years Old

न गंगा, न यमुना, ये है दुनिया का सबसे पुरानी नदी, डायनासोर से भी पुरानी

World Oldest River: ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी नदी माना जाता है. यह 30 से 40 करोड़ साल पुरानी है.

Published date india.com Published: January 15, 2026 2:43 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
न गंगा, न यमुना, ये है दुनिया का सबसे पुरानी नदी, डायनासोर से भी पुरानी
(photo credit AI, for representation only)

World Oldest River: क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पुरानी नदी कौन सी है. यह इतनी पुरानी है कि जब यह बहना शुरू हुई तो पृथ्वी पर डायनासोर का युग शुरू भी नहीं हुआ था. डायनासोर मिट गए, हजारों और जीव मिट गए लेकिन यह नदी आज भी कायम है. यह नदी है ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी. आइये जानते हैं कि इस नदी की कहानी इतनी अनोखी क्यों है.

लाइव साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी को स्वदेशी अर्रेन्टे भाषा में लारापिंटा भी कहते हैं. ये 300 मिलियन से 400 मिलियन साल पुरानी है.

क्यों कुछ नदियां मिट जाती हैं

शोधकर्ताओं के मुताबिक नदियां का दूसरे प्राकृतिक स्थलों की तरह ही जीवन चक्र होता है. कई नदियां बढ़ती हैं और ज़मीन पर अपनी घुमावदार निशान बनाती हैं, और आखिर में सूख जाती हैं.

आज कैसे बहती है फिंके

महाद्वीप के बीच में सूखे हालात के कारण नदी सिर्फ रुक-रुक कर बहती है. साल के ज्यादातर समय, यह अलग-अलग पानी के गड्ढों की एक श्रृंखला के रूप में मौजूद रहती है.

क्यों नहीं मिटती ये नदी

कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी की एक भूविज्ञानी एलेन वोल ने बताया, अगर तलछट की भारी बाढ़ उन्हें बहा ले जाती है (जैसे ज्वालामुखी विस्फोट) या अगर टोपोग्राफी इतनी नाटकीय रूप से बदल जाती है कि बहता हुआ पानी लैंडस्केप में एक नया रास्ता ले लेता है (जैसे ग्लेशियर का आगे बढ़ना और पीछे हटना), तो नदियाँ गायब हो सकती हैं.

जलवायु परिवर्तन और/या पानी के मानवीय उपभोग के कारण नदियाँ बहना बंद कर सकती हैं. फिंके के मामले में, ऑस्ट्रेलिया बहुत लंबे समय से एक असामान्य रूप से स्थिर लैंडस्केप रहा है. बेकर ने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के बीच में होने के कारण, महाद्वीप ने पिछले कई 100 मिलियन वर्षों में लगभग कोई महत्वपूर्ण टेक्टोनिक गतिविधि अनुभव नहीं की है. नतीजतन, फिंके नदी प्रणाली अपने इतिहास के अधिकांश समय तक लगभग बिना किसी रुकावट के विकसित और विस्तारित हो पाई है.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

