नींद में थीं लड़कियां, तभी डॉर्मिटरी बनी आग का गोला... एक झटके में खत्म हो गई 16 जिंदगियां, केन्या के हॉस्टल में कैसे हुआ हादसा

केन्या में ये हादसा उत्तुमिशी गर्ल्स स्कूल के हॉस्टल में हुआ. केन्या पुलिस सर्विस इस स्कूल को ऑपरेट करती है. यहां बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों की बेटियां पढ़ती हैं.

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आग हादसे के बाद उत्तुमिशी गर्ल्स स्कूल के हॉस्टल को फिलहाल बंद रखा गया है. (ANI)

केन्या के मध्य इलाके गिलगिल में स्थित एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में बुधवार देर रात भीषण आग लगने की खबर है. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हादसे में कम से कम 16 छात्राओं की मौत हो गई. 79 से ज्यादा छात्राएं गंभीर रूप से झुलस गई हैं. उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है. इनमें से 10 की हालत नाजुक बताई जा रही है. आइए जानते हैं कैसे हुआ ये हादसा?

रिपोर्ट के मुताबिक, आग उत्तुमिशी गर्ल्स स्कूल के हॉस्टल में लगी. केन्या पुलिस सर्विस इस स्कूल को ऑपरेट करती है. यहां बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों की बेटियां पढ़ती हैं. आग लगने की वजह AC में हुआ शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. आग इतनी तेजी से फैली कि कई छात्राओं को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला.

धुएं से जाम हो गया था डॉर्मिटरी का दरवाजा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, डॉर्मिटरी का एक दरवाजा समय पर नहीं खोला गया, जिससे कई छात्राएं अंदर फंस गईं. कुछ छात्राओं ने जान बचाने के लिए खिड़कियों से छलांग भी लगाई. हादसे के बाद पूरे केन्या में शोक का माहौल है.

क्या कहते हैं केन्या के शिक्षा मंत्री?

केन्या के शिक्षा मंत्री जूलियस ओगांबा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि आग में झुलसी लड़कियों को हर संभव इलाज मुहैया कराया जा रहा है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह पता लगाया जा रहा है कि स्कूल में फायर सेफ्टी नियमों का पालन किया गया था या नहीं. पुलिस और राहत एजेंसियां मौके पर बचाव अभियान चला रही हैं.

पहले भी हो चुके स्कूलों में आग लगने के हादसे

केन्या में स्कूलों में आग लगने की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं. साल 2001 में क्यांगुली सेकेंडरी स्कूल में आग लगने से 67 छात्रों की मौत हुई थी. 2024 में भी एक बोर्डिंग स्कूल में लगी आग में 21 बच्चों की जान चली गई थी. लगातार हो रहे ऐसे हादसों ने केन्या के बोर्डिंग स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.