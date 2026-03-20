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पहले बंदूक, अब चलाया टैंक, क्या किम की बेटी कर रही महायुद्ध की तैयारी, या कुछ और मकसद?

Kim Ju Ae: KCNA की तस्वीरों में किम जोंग और उनकी टीनएज बेटी जू ए टैंक पर तीन अन्य सैन्य अधिकारियों के साथ नजर आए हैं.

Published date india.com Updated: March 20, 2026 11:36 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
पहले बंदूक, अब चलाया टैंक, क्या किम की बेटी कर रही महायुद्ध की तैयारी, या कुछ और मकसद?
(photo credit reuters, for representation only)

Kim Ju Ae: उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की बेटी टैंक चलाते हुए नजर आई हैं. उत्तर कोरिया की ओर से जारी तस्वीरों में इन तस्वीरों में किम जोंग भी अपनी बेटी के साथ बैठे दिख रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि वह शायद अपने पिता की जगह लेने के लिए ट्रेनिंग ले रही है. वह भविष्य में उत्तर कोरिया की नेता और कमांडर बन सकती हैं. कुछ विशेषज्ञ इसे युद्ध की ट्रेनिंग के रूप में भी देख रहे हैं, जो ईरान अमेरिका-इजरायल संघर्ष के बीच मायने रखता है.

रॉयटर्स) की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को सरकारी समाचार एजेंसी KCNA की तस्वीरों में किम जोंग और उनकी टीनएज बेटी जू ए टैंक पर सवार हैं. जू ए की उम्र लगभग 13 साल मानी जाती है. हाल के महीनों में अपने पिता के साथ अक्सर सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रही हैं.

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क्या है नई तस्वीरों में

ताजा तस्वीरों में, वह टैंक के ड्राइवर के हैच से बाहर झांकती हुई दिखाई दे रही है. उसके चेहरे पर गहरे ध्यान जैसे भाव हैं. उनके बाल हवा में लहरा रहे हैं. वहीं उनके मुस्कुराते हुए पिता टैंक के बुर्ज से टिककर बैठे हैं. तीन वर्दीधारी सैन्य अधिकारी टैंक के ऊपरी हिस्से पर बैठे हैं. सभी तस्वीरों में किम और सैनिक काले रंग की लेदर जैकेट पहने नजर आ रहे हैं.

(photo credit reuters, for representation only)

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पहले आई थी बंदूक चलाने की फोटो

इस महीने की शुरुआत में, जूए ए को एक फायरिंग रेंज में राइफल से निशाना साधते हुए देखा गया था. एक अन्य मौके पर उसे हैंडगन से गोली चलाते हुए भी कैमरे में कैद किया गया था.

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हर जानकारी गुप्त

उत्तर कोरिया की ओर से उसके नाम या उम्र की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

उत्तर कोरिया की नई मिसाइलों की ताकत

KCNA की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को किम ने एक नए प्रकार के टैंक के अभ्यास का निरीक्षण किया, जिसने ड्रोन और एंटी-टैंक मिसाइलों के खिलाफ बेहतरीन आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन किया.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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