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...जब फैक्ट्री में काम करने वाली लड़की ने रचा इतिहास, अकेले अंतरिक्ष में जाकर दुनिया को चौंकाया

First Girl In Space: इस लड़की ने अकेले तीन दिन अंतरिक्ष में बिताकर हर किसी को हैरान कर दिया. उसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है.

Written by: Nandan Singh
Published: July 30, 2026, 12:54 PM IST
First Girl In Space
  • कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाली लड़की ने चौंकाया
  • अकेले अंतरिक्ष में बिताए दिन दिन
  • नाम पर दर्ज है गजब रिकॉर्ड
  • नाम है वैलेंटिना टेरेश्कोवा

First Girl In Space: अंतरिक्ष की दुनिया में जाने वाले लोगों की तस्वीर दिमाग में बनती है तो अक्सर फाइटर पायलट या वैज्ञानिक नजर आते हैं. मगर साल 1963 में एक ऐसी महिला ने इतिहास रचा, जो न तो पायलट थी और न ही कोई बड़ी वैज्ञानिक. वह एक साधारण टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करने वाली लड़की थी. लड़की का नाम था वैलेंटिना टेरेश्कोवा है. उन्होंने अकेले अंतरिक्ष में जाकर दुनिया को चौंका दिया. उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है. वैलेंटिना टेरेश्को का जन्म 6 मार्च 1937 को रूस में यारोस्लाव के पास मास्लेनिकोवो में हुआ था.

अंतरिक्ष तक का सफर

वैलेंटिना टेरेश्कोवा ने साल 1959 में पहली बार पैराशूट जंप की थी, और यही हुनर उन्हें अंतरिक्ष कार्यक्रम तक ले गया. उस समय सोवियत संघ के वॉस्टॉक मिशन में कॉस्मोनॉट्स को कैप्सूल से अलग होकर पैराशूट से उतरना पड़ता था, इसलिए यह स्किल जरूरी थी. करीब 400 उम्मीदवारों में से चयन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें 40 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और अंत में सिर्फ 5 महिलाओं को ट्रेनिंग के लिए चुना गया. इन्हीं में से टेरेश्कोवा सबसे आगे निकलकर अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुनी गईं.

तीन दिन तक अंतरिक्ष में

16 जून 1963 को वैलेंटिना टेरेश्कोवा ने वॉस्टॉक-6 से उड़ान भरी. उस समय उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी, और आज भी वह अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं. उनका मिशन लगभग 2 दिन 22 घंटे 50 मिनट तक चला, जिसमें उन्होंने पृथ्वी के 48 चक्कर लगाए. खास बात यह रही कि उन्होंने अकेले यह मिशन पूरा किया. उस समय तक जितने भी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए थे, उनके कुल समय से भी ज्यादा समय टेरेश्कोवा ने अकेले अंतरिक्ष में बिताया.

मिशन में आई तकनीकी समस्या

बाद में टेरेश्कोवा ने खुलासा किया कि उनके मिशन के दौरान एक बड़ी तकनीकी गलती हो गई थी. उनके अंतरिक्ष यान का प्रोग्राम ऊपर जाने के लिए सेट था, लेकिन नीचे लौटने के लिए नहीं. यह एक गंभीर समस्या थी, जिसे ग्राउंड कंट्रोल ने बाद में ठीक किया. टेरेश्कोवा ने यह भी बताया कि उन्होंने उस इंजीनियर को सजा न देने की अपील की और बदले में इस गलती को कई सालों तक सार्वजनिक नहीं किया गया. हालांकि, इस घटना को उनके व्यक्तिगत अनुभव के रूप में देखा जाता है.

इतिहास में दर्ज हुई उपलब्धि

टेरेश्कोवा का यह मिशन पूरी तरह सफल रहा, लेकिन इसके बाद उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा. कुछ लोगों ने उनके प्रदर्शन पर सवाल उठाए, हालांकि उन्होंने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने मिशन के सभी कार्य पूरे किए थे. खास बात यह है कि उनके बाद अगली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जाने में 19 साल लग गए. आज भी वह एकमात्र महिला हैं, जिन्होंने अकेले अंतरिक्ष मिशन पूरा किया है. स्पष्ट कर दें कि ये जानकारी The European Space Agency (ESA) में छपी रिपोर्ट पर आधारित है.

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Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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