भारत की मदद से अमेरिका में 50 साल बाद खुलेगी पहली ऑयल रिफाइनरी, 300 बिलियन डॉलर का निवेश, ट्रंप बोले- 'थैंक्यू इंडिया'

India US Deal: टेक्सास के ब्राउनस्विले में 300 बिलियन डॉलर की नई ऑयल रिफाइनरी बनने जा रही है. इस ऐतिहासिक डील के लिए ट्रंप ने भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारत का शुक्रिया अदा किया है.

Published date india.com Published: March 11, 2026 11:31 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
India US Oil Refinery: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास के ब्राउनस्विले में 300 बिलियन डॉलर (लगभग 25 लाख करोड़ रुपये) की एक विशाल ऑयल रिफाइनरी बनाने का ऐतिहासिक ऐलान किया है. यह घोषणा न केवल अमेरिका के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर है, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते व्यापारिक रिश्तों का भी प्रमाण है.

ट्रंप ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी डील करार देते हुए भारतीय दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेश की विशेष रूप से सराहना की है.

50 साल का सूखा खत्म

यह रिफाइनरी अमेरिका के इतिहास में पिछले 50 वर्षों में बनने वाली पहली नई ऑयल रिफाइनरी होगी. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, “अमेरिका वापस असली एनर्जी डोमिनेंस की ओर लौट रहा है. मुझे गर्व है कि अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग ब्राउनस्विले में 50 साल बाद पहली नई अमेरिकी ऑयल रिफाइनरी खोलने जा रही है.”

उन्होंने आगे कहा कि यह 300 बिलियन डॉलर की ऐतिहासिक डील अमेरिकी श्रमिकों, ऊर्जा स्वतंत्रता और दक्षिण टेक्सास के लोगों के लिए एक बड़ी जीत है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारत का अहम योगदान

इस पूरी घोषणा में सबसे चौंकाने वाला और महत्वपूर्ण पहलू भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का जिक्र रहा. ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से भारत और रिलायंस को इस निवेश के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने पोस्ट में लिखा, “हमारे भारतीय पार्टनर्स और उनकी सबसे बड़ी प्राइवेट एनर्जी कंपनी रिलायंस को इस शानदार निवेश के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.”

विशेषज्ञों का मानना है कि रिलायंस का यह निवेश भारत-अमेरिका के बीच ऊर्जा संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा. हालांकि, यह स्पष्ट होना बाकी है कि 300 बिलियन डॉलर की यह भारी-भरकम राशि केवल रिफाइनरी निर्माण पर खर्च होगी या यह एक बड़े व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते का हिस्सा है.

दुनिया की सबसे स्वच्छ-सुरक्षित रिफाइनरी

ट्रंप ने दावा किया कि ब्राउनस्विले पोर्ट पर बनने वाली यह रिफाइनरी न केवल सबसे बड़ी, बल्कि दुनिया की सबसे क्लीन रिफाइनरी होगी. इस प्रोजेक्ट के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं- अमेरिकी घरेलू बाजार के लिए ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करना, विदेशी तेल पर निर्भरता कम करके देश को सुरक्षित बनाना, दक्षिण टेक्सास में हजारों नई नौकरियां पैदा करना, अमेरिकी ऊर्जा उत्पादन को वैश्विक स्तर पर निर्यात करने के लिए सशक्त बनाना.

वैश्विक संकट के बीच मास्टरस्ट्रोक

यह ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब ईरान के साथ जारी तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में संभावित संकट के कारण ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है. ऐसे में अमेरिका का अपनी रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाना एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस प्रोजेक्ट की नींव 2026 की दूसरी तिमाही में रखी जा सकती है.

