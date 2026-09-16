मक्का को उड़ाना चाहता है हूती! इतिहास में पहली बार सउदी अरब ने जारी किया हवाई खतरे का अलर्ट

ईरान और अमेरिका के बीच चल रही लड़ाई के बीच पश्चिम एशिया में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. वह मिसाइलों से उस पर हमला बोल रहा है. इस बीच सऊदी ने मक्का पर हमले का रेड अलर्ट जारी किया है.

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मक्का शहर की तस्वीर (तस्वीर- ANI से)

सऊदी अरब और हूती के बीच छिड़े युद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया है. सऊदी अरब ने हूती पर आरोप लगाया है कि उसने मुसलमानों के सबसे पवित्र शहर मक्का पर ड्रोन हमला किया है, जिसे उसके एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया. सऊदी ने मक्का पर एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया है. यह इतिहास में पहली बार है, जब इस मुसलमानों के इस पवित्र शहर पर हवाई हमले का अलर्ट जारी किया है. हूती विद्रोहियों ने सऊदी के इस आरोप को झूठ करार देते हुए तुरंत खारिज कर दिया है. हूती की ओर से कहा गया कि मक्का को निशाना बनाने के दावे पुराने झूठ का हिस्सा है, जिसे पहले भी उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा है.

सऊदी की ओर से बताया गया है कि मक्का शहर के दक्षिण की ओर से एक हूती ड्रोन को रोककर उसे नष्ट कर दिया गया. उसे प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ही मार गिराया गया. ईरान समर्थित हूतियों और सऊदी समर्थित यमनी सरकार के बीच नए संघर्ष ने रियाद को भी इसमें खींच लिया है. हूतियों ने इल देश पर समुद्री नाकाबंदी घोषित की है और लाल सागर में उसके जहाजों को निशाना बनाया है.

इजरायली अखबार हायोम की एक रिपोर्ट के अनुसार, मदीना में प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुलअजीज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (MED) के लिए जाने वाली हवाई यातायात भी रोक दी गई थी. ये हमले एक दिन बाद हुए, जब हूतियों ने यमन से बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों का उपयोग कर राज्य में 13 लोगों को घायल किया था. हूतियों से लड़ रहे सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन (जिसमें 57 मुस्लिम देश शामिल हैं) ने इस ‘घृणित’ हमले की निंदा की.

इस्लामिक सहयोग संगठन के प्रवक्ता तुर्की अल मलिकी ने कहा कि दो पवित्र मस्जिदों और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा ‘रेड लाइन’ है, और गठबंधन हूती हमलों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने में संकोच नहीं करेगा. इसके जवाब में हूतियों ने भी त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए इस रिपोर्ट को ‘झूठ’ करार दिया है.

हूती पोलित ब्यूरो के हाजम अल-असद ने एक्स पर लिखा, ‘मक्का को निशाना बनाने के दावे एक पुराना झूठ है, जिसका पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है और अब किसी को बेवकूफ नहीं बनाता.’ बता दें हूतियों ने इस सप्ताह सऊदी अरब पर वर्षों में अपना सबसे भारी मिसाइल और ड्रोन हमला किया. इन हमलों में उसने सऊदी के कई तेल ठिकानों में आग लगा दी और 73 लोगों को घायल किया. वह सऊदी पर बैलेस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमले कर रहा है.

हूती पोलित ब्यूरो के हाजम अल-असद ने कहा, ‘यमनी जवाब जारी रहेगा और बढ़ता रहेगा जब तक वे (सऊदी अरब) हमारे लोगों के खिलाफ अपनी आक्रामकता जारी रखते हैं.’ मंगलवार को कतर ने भी चेतावनी दी कि बाब अल-मंदब बंद होने पर गंभीर परिणाम होंगे.

(एजेंसियों के इनपुट के साथ)