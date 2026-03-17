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दुनिया में पहली बार रोबोट गिरफ्तार! महिला ने क्यों की शिकायत?
Robot Arrested: चीन में एक बुजुर्ग महिला के डरने के बाद पुलिस ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट को गिरफ्तार कर लिया.
Robot Arrested:चीन में पुलिस ने ह्यूमनॉइड रोबोट को गिरफ्तार कर लिया है. स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, एक बुज़ुर्ग महिला को डराने के बाद इस रोबोट पर कार्रवाई की गई है. दावा है कि यह दुनिया में किसी रोबोट की पहली गिरफ्तारी है.
डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 70 साल की यह महिला तब घबरा गई, जब उसने अचानक देखा कि वह रोबोट उसके ठीक पीछे खड़ा है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.
वायरल फुटेज में क्या दिख रहा
वायरल क्लिप में महिला को चिल्लाते हुए और उस छोटे से रोबोट पर अपना बैग लहराते हुए देखा जा सकता है. वहीं, रोबोट बार-बार अपने हाथ हवा में उठा रहा है. इसके बाद दो पुलिस अधिकारियों को Unitree G1 रोबोट को सड़क पर ले जाते हुए दिखाया गया है, जिसमें से एक अधिकारी रोबोट को उसके कंधे से पकड़कर आगे बढ़ा रहा है.
वीडियो में महिला को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है, तुम मेरी धड़कनें तेज कर रहे हो. तुम्हारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, तो फिर इस तरह की हरकतों में उलझने का क्या मतलब है? क्या तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो?’
रोबोट महिला के पीछे क्यों खड़ा था
पुलिस ने पत्रकारों को बताया कि महिला अपना फोन देखने के लिए रुकी थी, तभी वह रोबोट उसके पीछे आकर रुक गया और उसके रास्ते से हटने का इंतजार करने लगा.
इसके बाद, सड़क पर पैदल चल रही वह बुजुर्ग महिला यह देखकर ‘डर’ गई कि वह रोबोट चुपचाप उसके पीछे-पीछे चल रहा है. महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है. उसे अस्पताल ले जाया गया.
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कोई हिंसा नहीं हुई
डॉक्टरों की ओर से यह पुष्टि की गई कि महिला और रोबोट के बीच कोई शारीरिक झड़प नहीं हुई है. अनाम महिला ने कहा कि वह रोबोट के ऑपरेटर के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराएगी.
Unitree G1 रोबोट की खासियतें
- ऊंचाई: 4.3 फीट
- कीमत: करीब 15 लाख रुपये
- वज़न: 35 किलो
- रफ़्तार: 2 मीटर प्रति सेकेंड
- पावर सप्लाई: लिथियम बैटरी
रोबोट की गिरफ्तारी का क्या अर्थ है
रोबोट को औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया था. पुलिस ने उसे घटनास्थल से हटाकर उसके ऑपरेटर को सौंप दिया. ऑपरेटर को भविष्य में सावधानी बरतने की हिदायत भी दी गई है. सोशल मीडिया पर कमेंट करने वाले मजाक में कह रहे हैं कि यह ‘इतिहास में किसी रोबोट की पहली गिरफ्तारी’ है. एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मैट्रिक्स की शुरुआत बिल्कुल इसी तरह हुई थी.
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