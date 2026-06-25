'फ्लैट में था पूरा नागलोक...' बालकनी में मगरमच्छ और घर में 100 से ज्यादा सांप मिले

Snake Flat: सांप पाए जाने की घटना को बेहद दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्यजीवों को "गंभीर" नुकसान पहुंचाने वाला मामला बताया गया है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 25, 2026, 12:53 PM IST
'फ्लैट में था पूरा नागलोक...' बालकनी में मगरमच्छ और घर में 100 से ज्यादा सांप मिले
हांगकांग और चीन में एक जैसे केस सामने आए हैं, (photo credit, AI)

Snake Flat: हांगकांग पुलिस ने करीब 35 साल की एक महिला को गिरफ्तार किया है. महिला की बालकनी में 1.5 मीटर लंबा मगरमच्छ मिला था. बाद में जब पुलिस ने जांच की तो घर में 100 से ज्यादा सरीसृप और मिले. बुधवार दोपहर, एक 66 वर्षीय व्यक्ति ने फ्लैट की बालकनी पर सरीसृप देखने की सूचना दी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई.

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साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सूत्र ने बताया कि मगरमच्छ मिलने के कुछ घंटों बाद, गुरुवार आधी रात को पुलिस अधिकारी और एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड कंजर्वेशन डिपार्टमेंट (AFCD) के कर्मचारी फ्लैट पर वापस लौटे, जहां उन्हें और भी सरीसृप मिले हैं. इसमें कई नियंत्रित और लुप्तप्राय प्रजातियां भी शामिल थीं.

चीन में भी घर में मिले 300 सांप-अजगर

एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्वी चीन में अकेले रहने वाले एक व्यक्ति को घर पर 300 से ज़्यादा अजगर पालने के लिए जेल की सज़ा सुनाई गई. जून के आखिर में सरकारी मीडिया CCTV ने इस चौंकाने वाली घटना का खुलासा किया.

चीन में संरक्षित जीव है अजगर

चीन में अजगरों को ‘ग्रेड टू’ संरक्षित जानवरों की श्रेणी में रखा गया है. वहां कानून के तहत बिना आधिकारिक अनुमति के इस प्रजाति को खरीदना, बेचना, पालना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मना है.लमार्च 2024 में झेजियांग प्रांत के ताइझोउ में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति को स्थानीय पहाड़ के नीचे एक बड़ा सांप दिखा, जिसके बाद पुलिस का ध्यान इस केस की ओर गया.

कैसे पकड़ा गया आरोपी

पुलिस ने एक पेशेवर सांप पालक से सलाह ली, जिसने एक अहम सुराग दिया. अजगरों को लगातार गर्म और नमी वाले माहौल की ज़रूरत होती है. इससे पता चला कि उन्हें पालने वाले ने तापमान को 20-30 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने के लिए काफी बिजली का इस्तेमाल किया होगा. पुलिस ने बिजली की खपत के आधार पर आस-पास के निवासियों की जाँच की और आखिरकार ‘गुओ’ (Guo) उपनाम वाले एक व्यक्ति की मुख्य संदिग्ध के तौर पर पहचान की. गुओ अकेले रहता था, अविवाहित था और बेरोज़गार था.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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