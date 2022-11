अनोखी घटना : यहां पिछले दो हफ्ते से लगातार गोल-गोल घूम रहीं भेड़ें, डाक्टरों ने बताई यह बीमारी

दुनिया में कई ऐसी अजब-गजब घटनाएं होती हैं, जो हमें आश्चर्य चकित कर देती हैं. यह ऐसी घटनाएं होती हैं, जो आसानी से समझ में नहीं आती हैं. ऐसी ही एक घटना उत्तरी चीन में पिछले 2 हफ्तों से हो रही है. यहां एक बाड़े की भेड़ें पिछले दो हफ्तों से लगातार गोल-गोल घूम रही हैं. यह भेड़ें दो हफ्ते से बिना रुके लगातार घूम रही हैं. वैसे भी भेड़ें बिना कुछ सोचे-समझे एक के पीछे एक जाने के लिए बदनाम हैं यही कारण है कि बिना सोचे अनुसरण करने को ‘भेड़ चाल’ नाम से संबोधित किया जाता है. लेकिन यह भेड़ें ऐसा क्यों कर रही हैं, इसको लेकर सभी हैरान हैं.

उत्तरी चीन की यह घटना इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है. अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और भारत के अखबारों में इन भेड़ों की गोल-गोल घूमते हुए तस्वीरें छप रही हैं. इन भेड़ों के मालिक एमएस मिआओ का दावा है कि शुरुआत में कुछ भेड़ों ने एक घेरे में गोल-गोल घूमना शुरू किया और फिर बाड़े की अन्य सैकड़ों भेड़ों ने उनका अनुसरण शुरू कर दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ भेड़ें इस गोले के अंदर सीधी खड़ी हैं.