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पुतिन के 'दबाव' वाले बयान के बाद पीएम मोदी के लिए क्या बोले ट्रंप, बताया-भारत के साथ व्यापार में क्या होगा बदलाव?

Trump PM Modi: ट्रंप ने कहा है कि पहले भारत से अमेरिका से कमाया और अब अमेरिका कमा रहा है लेकिन अब हम एक समझौते पर पहुंच जाएंगे.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: June 5, 2026, 7:27 AM IST
पुतिन के 'दबाव' वाले बयान के बाद पीएम मोदी के लिए क्या बोले ट्रंप, बताया-भारत के साथ व्यापार में क्या होगा बदलाव?
ट्रंप ने कहा है कि मैं पीएम मोदी को पसंद करता हूं. (photo credit IANS, for representation only)

Trump PM Modi: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘अच्छा दोस्त’ है और साथ ही उम्मीद जताई है कि अमेरिका और भारत जल्द ही एक व्यापार समझौते पर पहुंच जाएंगे. ट्रंप के इस बयान के काफी मायने हैं क्योंकि एक दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि भारत-रूस के रिश्तों को कमजोर करने और नई दिल्ली पर दबाव बनाने की कोशिशें सफल नहीं होने वाली हैं. कुछ देश (अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर इशारा) यह मानते हैं कि भारत पर दबाव डालकर रूस से नजदीकियों को कम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है.

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हम भारत से पैसे कमा रहे हैं-ट्रंप

ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समीकरणों में बदलाव पर जोर दिया है. गुरुवार को ट्रंप ने कहा, सालों तक भारत ने अमेरिका का फायदा उठाया. भारत ने अमेरिका पर भारी-भरकम टैरिफ लगाए और बदले में कुछ भी नहीं दिया. अब स्थिति बिल्कुल उलट है और हम भारत के साथ व्यापार से काफी पैसा कमा रहे हैं.

ट्रंप ने कहा, लेकिन हम एक समझौते पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि मुझे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पसंद हैं. वह मेरे अच्छे दोस्त हैं और हमारी आपस में खूब बनती है. हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं.

क्यों मायने रखता है ये बयान

ट्रंप की ये टिप्पणियां तब आईं, जब भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई ताजा बातचीत के बाद एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयास तेज कर दिए हैं. 1 से 4 जून तक यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) के अधिकारियों की चार-दिवसीय यात्रा ने व्यापारिक चर्चाओं को आगे बढ़ाया है. इस दौरान गैर-टैरिफ बाधाएं, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं, व्यापार को आसान बनाने के उपाय और आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर बातचीत की गई है.

भारत-अमेरिका डील की एक नई बाधा

इस हफ्ते अमेरिका ने दुनिया के उन देशों के चिह्नित किया है, जहां उत्पाद जबरदस्ती कराए गए श्रम से बने हैं. इसमें भारत सहित 60 अर्थव्यवस्थाओं से आने वाले आयात का जिक्र किया गया है. अमेरिका का कहना है कि इससे अमेरिकी उत्पादों को ज्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है इसलिए अमेरिका श्रम कानून को ठीक से लागू न कर सकते वाले देशों पर व्यापारिक कार्रवाई या ट्रैफिक लगा सकता है. इस सूची में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, सऊदी अरब, सिंगापुर, ब्रिटेन और यूएई शामिल हैं.

रूसी तेल पर छूट की समीक्षा-रूस की नजर

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब वॉशिंगटन उस छूट की समीक्षा कर रहा है, जो भारत सहित अन्य देशों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देती है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कांग्रेस को बताया कि यह छूट अस्थायी थी. मार्च में शुरू की गई और दो बार बढ़ाई गई यह छूट 17 जून को समाप्त होने वाली है। रूबियो ने कहा कि इसे आगे बढ़ाने का कोई भी फ़ैसला अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा लिया जाएगा.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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