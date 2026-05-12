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For Which Country Was The Ship Transporting The Nuclear Reactor Putin Vessel Sinks Under Suspicious Circumstances

किस देश के लिए 'न्यूक्लियर रिएक्टर' लेकर जा रहा था शिप? संदिग्ध हालात में डूबा पुतिन का जहाज, उड़ गए दुनिया के होश

Submarine Nuclear Reactors: स्पेन में करीब डेढ़ साल पहले डूबे रूसी जहाज के बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पता चला है कि इस जहाज पर न्यूक्लियर रिएक्टर

(photo credit AI, for representation only)

Submarine Nuclear Reactors: एक रूसी कार्गो शिप में कई धमाके हुए और वह स्पेन के तट से लगभग 96 किलोमीटर दूर, अजीब हालात में डूब गया. एक अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह रूसी शिप अपने मित्र राष्ट्र की सबमरीन के लिए दो न्यूक्लियर रिएक्टर ले जा रहा था.

किस देश में जा रहा था रिएक्टर

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ये न्यूक्लियर रिएक्टर उत्तर कोरिया भेजा जा रहा था और जहाज का नाम उर्सा मेजर ( Ursa Major) था. 23 दिसंबर, 2024 को डूबने के बाद से ही इस जहाज का राज दफन हो गया. यह शिप किम जोंग उन के यूक्रेन पर मॉस्को के हमले में मदद के लिए सेना भेजने के ठीक दो महीने बाद रवाना हुआ था.

क्या किसी देश ने किया इस जहाज पर हमला

रिपोर्टिंग बताती है कि यह रूस को अपने खास साथी, नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में अपग्रेड भेजने से रोकने के लिए पश्चिमी सेना का एक बहुत कम होने वाला और बड़े दांव वाला दखल हो सकता है.

स्पेनिश जांच के अनुसार, जैसा कि इसके सामान से जुड़े सोर्स ने बताया, इसमें जहाज के हल को तोड़ने के लिए एक दुर्लभ तरह के टॉरपीडो का इस्तेमाल शामिल हो सकता है.

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अमेरिका-रूस के जहाज मंडरा रहे मलबे के पास

इस घटना की स्पेनिश जांच से जुड़े एक सोर्स ने बताया कि इस शिप के बचे हुए हिस्सों के आसपास हाल की मिलिट्री एक्टिविटी ने इसके कार्गो और डेस्टिनेशन के बारे में राज और गहरा कर दिया है.

पब्लिक फ्लाइट डेटा के मुताबिक, पिछले साल अमेरिका के न्यूक्लियर “स्निफर” एयरक्राफ्ट दो बार डूबे हुए शिप के ऊपर से उड़े हैं. और इसके डूबने के एक हफ़्ते बाद एक संदिग्ध रूसी जासूसी जहाज ने इसके मलबे का दौरा भी किया, जिससे चार और धमाके हुए.

स्पेन सरकार की चुप्पी

स्पेनिश सरकार ने इस बारे में बहुत कम जानकारी दी है. सिर्फ 23 फरवरी को विपक्षी विधायकों के दबाव के बाद एक बयान जारी किया. जहाज के रूसी कैप्टन ने स्पेनिश जांचकर्ताओं को बताया था कि उर्सा मेजर “पनडुब्बियों में इस्तेमाल होने वाले दो न्यूक्लियर रिएक्टरों के कंपोनेंट” ले जा रहा था, और उसे पक्का नहीं था कि उनमें न्यूक्लियर फ्यूल भरा हुआ था या नहीं.