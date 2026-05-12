  • Hindi
  • World Hindi
  • For Which Country Was The Ship Transporting The Nuclear Reactor Putin Vessel Sinks Under Suspicious Circumstances

किस देश के लिए 'न्यूक्लियर रिएक्टर' लेकर जा रहा था शिप? संदिग्ध हालात में डूबा पुतिन का जहाज, उड़ गए दुनिया के होश

Submarine Nuclear Reactors: स्पेन में करीब डेढ़ साल पहले डूबे रूसी जहाज के बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पता चला है कि इस जहाज पर न्यूक्लियर रिएक्टर

Published date india.com Published: May 12, 2026 1:05 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
किस देश के लिए 'न्यूक्लियर रिएक्टर' लेकर जा रहा था शिप? संदिग्ध हालात में डूबा पुतिन का जहाज, उड़ गए दुनिया के होश
(photo credit AI, for representation only)

Submarine Nuclear Reactors: एक रूसी कार्गो शिप में कई धमाके हुए और वह स्पेन के तट से लगभग 96 किलोमीटर दूर, अजीब हालात में डूब गया. एक अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह रूसी शिप अपने मित्र राष्ट्र की सबमरीन के लिए दो न्यूक्लियर रिएक्टर ले जा रहा था.

किस देश में जा रहा था रिएक्टर

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ये न्यूक्लियर रिएक्टर उत्तर कोरिया भेजा जा रहा था और जहाज का नाम उर्सा मेजर ( Ursa Major) था. 23 दिसंबर, 2024 को डूबने के बाद से ही इस जहाज का राज दफन हो गया. यह शिप किम जोंग उन के यूक्रेन पर मॉस्को के हमले में मदद के लिए सेना भेजने के ठीक दो महीने बाद रवाना हुआ था.

(photo credit AI, for representation only)

क्या किसी देश ने किया इस जहाज पर हमला

रिपोर्टिंग बताती है कि यह रूस को अपने खास साथी, नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में अपग्रेड भेजने से रोकने के लिए पश्चिमी सेना का एक बहुत कम होने वाला और बड़े दांव वाला दखल हो सकता है.

स्पेनिश जांच के अनुसार, जैसा कि इसके सामान से जुड़े सोर्स ने बताया, इसमें जहाज के हल को तोड़ने के लिए एक दुर्लभ तरह के टॉरपीडो का इस्तेमाल शामिल हो सकता है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

ये भी पढ़िए- पाकिस्तान के एयरबेस में छिपे हैं ईरान के सैन्य विमान, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा

अमेरिका-रूस के जहाज मंडरा रहे मलबे के पास

इस घटना की स्पेनिश जांच से जुड़े एक सोर्स ने बताया कि इस शिप के बचे हुए हिस्सों के आसपास हाल की मिलिट्री एक्टिविटी ने इसके कार्गो और डेस्टिनेशन के बारे में राज और गहरा कर दिया है.

पब्लिक फ्लाइट डेटा के मुताबिक, पिछले साल अमेरिका के न्यूक्लियर “स्निफर” एयरक्राफ्ट दो बार डूबे हुए शिप के ऊपर से उड़े हैं. और इसके डूबने के एक हफ़्ते बाद एक संदिग्ध रूसी जासूसी जहाज ने इसके मलबे का दौरा भी किया, जिससे चार और धमाके हुए.

स्पेन सरकार की चुप्पी

स्पेनिश सरकार ने इस बारे में बहुत कम जानकारी दी है. सिर्फ 23 फरवरी को विपक्षी विधायकों के दबाव के बाद एक बयान जारी किया. जहाज के रूसी कैप्टन ने स्पेनिश जांचकर्ताओं को बताया था कि उर्सा मेजर “पनडुब्बियों में इस्तेमाल होने वाले दो न्यूक्लियर रिएक्टरों के कंपोनेंट” ले जा रहा था, और उसे पक्का नहीं था कि उनमें न्यूक्लियर फ्यूल भरा हुआ था या नहीं.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.