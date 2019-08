बीजिंग: भारत ने चीन से सोमवार को कहा कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि किसी भी प्रकार का द्विपक्षीय मतभेद किसी विवाद में तब्दील न हो. दरअसल, भारत ने यह टिप्पणी तब की जब चीन ने कहा कि वह कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तथा उसकी जटिलताओं पर करीब से नजर रख रहा है. साथ ही, चीन ने भारत से क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व के लिए ‘रचनात्मक भूमिका’ निभाने का आग्रह किया.

EAM S Jaishankar in Beijing: India-China relationship has a unique place in global politics. 2 years ago our leaders recognised that reality and reached a consensus in Astana that at a time of global uncertainty India-China relationship should be a factor of stability…. (1/2) pic.twitter.com/o4QPVKrPGG

