न्यूयॉर्क (अमेरिका): विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने ब्रिटेन में अपने समकक्ष जेम्स क्लेवरली से मुलाकात के दौरान देश में भारतीय समुदाय की सुरक्षा एवं कल्याण को लेकर अपनी चिंता साझा की और इस संबंध में क्लेवरली से मिले आश्वासन का स्वागत किया. जयशंकर ने कहा- ''ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली से शानदार बातचीत हुई. 'रोडमैप 2030' को आगे ले जाने पर चर्चा हुई. दोनों देशों की भागीदारी को गहरा करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं.'' उन्होंने कहा कि बातचीत में हिंद-प्रशांत, यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) संबंधी मामलों समेत कई वैश्विक मुद्दे शामिल रहे.

जयशंकर ने कहा, ''मैंने ब्रिटेन में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण को लेकर अपनी चिंता जाहिर की. इस संबंध में उनसे मिले आश्वासन का स्वागत करता हूं.'' बोलिविया के विदेश मंत्री रोजेलियो मायता के साथ अपनी बैठक में जयशंकर ने कहा कि उन्होंने ''हमारी विकास साझेदारी और दोनों देशों के आर्थिक जुड़ाव का विस्तार करने के बारे में बात की. वैश्विक विकास पर विचारों का आदान-प्रदान किया.''

