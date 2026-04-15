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ईरान क्यों बनाना चाहता परमाणु बम? किस पर और कब दागने की थी योजना? पूर्व अधिकारी ने खोला'गुप्त परमाणु नीति' का हर राज
Iran Nuclear Bomb: ईरान के एक पूर्व अधिकारी ने माना है कि ईरान का इरादा हमेशा से ही परमाणु बम बनाने का था.
Iran Nuclear Bomb: ईरान की परमाणु नीति को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. ईरान के एक पूर्व अधिकारी ने एक इंटरव्यू में माना है कि ईरान का इरादा हमेशा से ही परमाणु बम बनाने का था. हालांकि, ये इंटरव्यू पुराना है लेकिन ये अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये इंटरव्यू अली मोताहारी ने दिया है जो 2016 से 2019 तक ईरान की संसद के डिप्टी स्पीकर रहे. उन्होंने 2022 में ईरानी न्यूज मीडिया आउटलेट आईएससीए न्यूज को एक इंटरव्यू दिया. चार साल पहले इस इंटरव्यू में मोताहारी ने कहा, जब हमने अपनी परमाणु गतिविधियां शुरू कीं, तो हमारा लक्ष्य सचमुच एक बम बनाना ही था.
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क्या था परमाणु बम बनाने का मकसद
मोताहारी ने बताया कि ईरान की किसी देश पर बम को फोड़ने की कोई योजना नहीं थी. इसका इस्तेमाल सिर्फ़ एक निवारक (deterrent) के तौर पर किया जाना था. इरान चाहता था कि ईरान के इस परमाणु बम से दुश्मनों को डर लगे. उन्होंने कुरान की एक आयत का हवाला दिया, अल्लाह के दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करो. मोताहारी ने कहा कि डिटरेंस कोई बुरी बात नहीं होती. मैं बस इतना कह रहा हूं कि जब हमने शुरुआत की थी, तो हमें उस सीमा तक आगे बढ़ना चाहिए था.
क्यों बम बनाने में असफल हो गया ईरान
मोताहारी के अनुसार, यह योजना इसलिए फेल हो गई क्योंकि ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों को गुप्त नहीं रख पाया. ‘पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गनाइजेशन ऑफ ईरान’ (PMOI) ने कुछ गोपनीय रिपोर्टें लीक कर दीं. इसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान ईरान के परमाणु प्रोग्राम की ओर चला गया.
अली खामेनेई की अलग सोच थी
इंटरव्यू के आखिर में मोताहारी ने कहा कि ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई बम बनाने के विचार के खिलाफ थे और इसे ‘हराम’ (वर्जित) मानते थे. खामेनेई 28 फरवरी को तेहरान में हुए अमेरिका-इजरायल के हमलों में मारे गए थे.
क्या ईरान कर रहा था झूठे दावे
मोताहारी का 2022 का यह इंटरव्यू ईरान के दावे के बिल्कुल उलट था, जिसमें वह हमेशा से कहता आया है कि उसने कभी भी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं की. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है कि ईरान युद्ध का मुख्य मकसद तेहरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना, उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों और सैन्य क्षमताओं को नष्ट करना है.
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