6 दिन चला अंतिम संस्कार.., ईरान ने अमेरिकी हमलों के बीच पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को दफ़नाया

खामेनेई की अंतिम विदाई के बीच मध्य पूर्व में हालात फिर बिगड़ते दिख रहे हैं. दफन समारोह के दौरान दोनों देशों के बीच हमलों और जवाबी कार्रवाई का दौर जारी रहा.

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image-IANS. तेहरान में अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार जुलूस

ईरान ने पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को मशहद में इमाम रज़ा दरगाह परिसर में दफनाया.

उनका अंतिम संस्कार 6 दिनों तक चला, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए.

दफन के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच नए हमले हुए, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया.

इजराइल ने भी ईरान पर फिर हमला करने की चेतावनी दी है, जबकि हार्मुज क्षेत्र में तेल सप्लाई प्रभावित होने लगी है.

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को 6 दिन तक चले अंतिम संस्कार के बाद मशहद में दफन कर दिया गया. इस दौरान अमेरिका और ईरान के बीच नए हमलों ने तनाव और बढ़ा दिया. ईरान ने शुक्रवार 9 जुलाई को अपने पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को उनके गृहनगर मशहद शहर में दफन कर दिया. खामेनेई हवाई हमले में मारे जाने के चार महीने बाद दफन हुए. इस दौरान अमेरिका और ईरान के बीच दो दिनों तक हुए हमलों ने पूरे युद्ध के फिर शुरू होने की आशंकाएं बढ़ा दी हैं. खामेनेई का झंडे से ढका ताबूत इमाम रज़ा के मजार में ले जाया गया था, जहां हजारों लोग इकट्ठा थे. उनके बेटे और उत्तराधिकारी मोजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे. राज्य मीडिया ने बताया कि “इस्लामिक क्रांति के शहीद नेता” का शव इमाम रज़ा मजार के स्मारक हॉल में दफनाया गया.

मुख्य घटनाएं

खामेनेई की मौत: 28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इजराइल युद्ध के पहले दिन हवाई हमले में खामेनेई अपने परिवार के सदस्यों के साथ मारे गए थे.

28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इजराइल युद्ध के पहले दिन हवाई हमले में खामेनेई अपने परिवार के सदस्यों के साथ मारे गए थे. अंतिम संस्कार: 6 दिन तक चले भव्य अंतिम संस्कार समारोह के बाद यह दफन था. मशहद में बड़ी संख्या में लोग काले कपड़ों में इकट्ठा हुए और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की.

6 दिन तक चले भव्य अंतिम संस्कार समारोह के बाद यह दफन था. मशहद में बड़ी संख्या में लोग काले कपड़ों में इकट्ठा हुए और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की. चल रहे हमले: दफन के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच हमले जारी रहे. ईरानी अधिकारियों के अनुसार अमेरिकी हमलों में 17 लोग मारे गए. एक हमला तेहरान-मशहद रेलवे लाइन पर भी हुआ. ईरान ने कुवैत, बहरीन और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए.

मोजतबा खामेनेई अभी तक सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे. वे फरवरी के हमलों में घायल बताए जाते हैं और केवल लिखित बयानों के जरिए संवाद कर रहे हैं. समारोह में अन्य प्रमुख नेता जैसे संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर घालिबाफ और चीफ जस्टिस मौजूद थे.स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. इजराइल ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो ईरान पर तीसरी बार हमला कर सकता है. हार्मुज की खाड़ी में तेल परिवहन भी प्रभावित हो रहा है.

अयातुल्लाह अली खामेनेई करीब तीन दशक से अधिक समय तक ईरान के सर्वोच्च नेता रहे और देश की विदेश नीति, रक्षा रणनीति तथा परमाणु कार्यक्रम के सबसे प्रभावशाली फैसलों में उनकी अहम भूमिका रही.