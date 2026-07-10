6 दिन चला अंतिम संस्कार.., ईरान ने अमेरिकी हमलों के बीच पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को दफ़नाया

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को 6 दिन तक चले अंतिम संस्कार के बाद मशहद में दफन कर दिया गया. इस दौरान अमेरिका और ईरान के बीच नए हमलों ने तनाव और बढ़ा दिया. ईरान ने शुक्रवार 9 जुलाई को अपने पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को उनके गृहनगर मशहद शहर में दफन कर दिया. खामेनेई हवाई हमले में मारे जाने के चार महीने बाद दफन हुए. इस दौरान अमेरिका और ईरान के बीच दो दिनों तक हुए हमलों ने पूरे युद्ध के फिर शुरू होने की आशंकाएं बढ़ा दी हैं. खामेनेई का झंडे से ढका ताबूत इमाम रज़ा के मजार में ले जाया गया था, जहां हजारों लोग इकट्ठा थे. उनके बेटे और उत्तराधिकारी मोजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे. राज्य मीडिया ने बताया कि “इस्लामिक क्रांति के शहीद नेता” का शव इमाम रज़ा मजार के स्मारक हॉल में दफनाया गया.
मोजतबा खामेनेई अभी तक सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे. वे फरवरी के हमलों में घायल बताए जाते हैं और केवल लिखित बयानों के जरिए संवाद कर रहे हैं. समारोह में अन्य प्रमुख नेता जैसे संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर घालिबाफ और चीफ जस्टिस मौजूद थे.स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. इजराइल ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो ईरान पर तीसरी बार हमला कर सकता है. हार्मुज की खाड़ी में तेल परिवहन भी प्रभावित हो रहा है.
अयातुल्लाह अली खामेनेई करीब तीन दशक से अधिक समय तक ईरान के सर्वोच्च नेता रहे और देश की विदेश नीति, रक्षा रणनीति तथा परमाणु कार्यक्रम के सबसे प्रभावशाली फैसलों में उनकी अहम भूमिका रही.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें