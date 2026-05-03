  • Hindi
  • World Hindi
  • Former Pakistan Pm Imran Khan Ex Wife Jemima Goldsmith To Marry Financier Cameron O Reilly

पाकिस्तान के एक्स-पीएम इमरान खान की पूर्व बेगम करने जा रहीं दूसरी शादी, जानें कौन हैं वो रईस जिसे जेमिमा गोल्डस्मिथ ने दिया दिल

Jemima Goldsmith: 52 साल की जेमिमा गोल्डस्मिथ को फिर से प्यार मिल गया है और उन्होंने 62 साल के आयरिश-ऑस्ट्रेलियाई फाइनेंसर कैमरन ओ'राइली से सगाई कर ली है.

Published date india.com Published: May 3, 2026 1:00 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
पाकिस्तान के एक्स-पीएम इमरान खान की पूर्व बेगम करने जा रहीं दूसरी शादी, जानें कौन हैं वो रईस जिसे जेमिमा गोल्डस्मिथ ने दिया दिल
(photo credit instagram/khanjemima, for representation only)

Jemima Goldsmith: पाकिस्तान के पू्र्व पीएम इमरान खान की पहली पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ को फिर से प्यार मिल गया है. कभी जेमिमा खान के नाम से जानी जाने वाली जेमिमा गोल्डस्मिथ 12 महीने से एक अरबपति निवेशक के साथ डेटिंग कर रही हैं. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जेमिमा जल्द शादी कर सकती हैं.

कौन हैं भावी पति

‘द मेल ऑन संडे’ की रिपोर्ट के मुताबिक, जेमिमा 62 साल के कैमरन ओ’राइली से सगाई कर चुकी हैं. कैमरन एक आयरिश-ऑस्ट्रेलियाई फाइनेंसर हैं और सर एंथनी ओ’राइली के बेटे हैं, जो एक जाने-माने मीडिया टाइकून और इंटरनेशनल रग्बी स्टार थे.

ये भी पढ़िए- कौन हैं राजकुमारी अमालिया और एलेक्सिया? ड्रग लॉर्ड से कट्टरपंथी तक लेना चाहते हैं इनकी जान

ऑक्सफ़ोर्ड से ग्रेजुएट ओ’राइली ने एक दशक तक अपने पिता के मीडिया एम्पायर, इंडिपेंडेंट न्यूज एंड मीडिया में काम किया और बाद में ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप एपीएन न्यूज एंड मीडिया में काम किया, जिसके बाद साल 2000 में उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव के पद से इस्तीफा दे दिया. साल 2003 में, उन्होंने एक प्राइवेट इक्विटी फंड ‘बियांड कैपिटल’ शुरू किया और स्विस मीटरिंग कंपनी ‘Landis+Gyr’ को खरीद लिया.

(photo credit instagram/khanjemima, for representation only)

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

कैसे हुई दोनों की मुलाकात

डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चार बच्चों के पिता कैमरन की मुलाकात जेमिमा से तब हुई थी, जब वह कई डॉक्यूमेंट्री और फिल्मों में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे थे.

कैसा है रिश्ता

जेमिमा और कैमरन के दोस्तों का कहना है कि यह जोड़ा स्विट्जरलैंड में कैमरन के घर और वेस्ट लंदन में जेमिमा के घर में समय गुजारता है. वे एक-दूसरे के साथ बहुत खुश हैं. वे एक कपल के तौर पर एक साल से कुछ ज्यादा समय से साथ हैं. वह बहुत ही प्राइवेट इंसान हैं. जेमिमा के परिवार के कई लोग, जिनमें उनके भाई रॉबिन बिरले भी शामिल हैं, मिस्टर ओ’राइली से मिल चुके हैं.

जेमिमा, जो दिवंगत अरबपति फाइनेंसर सर जेम्स गोल्डस्मिथ की बेटी हैं. वह पूर्व पति इमरान खान को पाकिस्तान की जेल से रिहा करवाने के लिए अभियान चला रही हैं. इमरान खान उनके दो बेटों, कासिम और सुलेमान के पिता हैं. यह पूर्व क्रिकेटर-राजनेता 2023 में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया था और पिछले साल दिसंबर में कुछ अन्य मामलों में सजा मिलने के बाद अभी भी जेल में ही है. जेमिमा गोल्डस्मिथ अपनी पहली शादी के वक्त 21 साल की थी. उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान से शादी की थी, जिनकी उम्र उस समय 42 साल थी.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.