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पाकिस्तान के एक्स-पीएम इमरान खान की पूर्व बेगम करने जा रहीं दूसरी शादी, जानें कौन हैं वो रईस जिसे जेमिमा गोल्डस्मिथ ने दिया दिल
Jemima Goldsmith: 52 साल की जेमिमा गोल्डस्मिथ को फिर से प्यार मिल गया है और उन्होंने 62 साल के आयरिश-ऑस्ट्रेलियाई फाइनेंसर कैमरन ओ'राइली से सगाई कर ली है.
Jemima Goldsmith: पाकिस्तान के पू्र्व पीएम इमरान खान की पहली पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ को फिर से प्यार मिल गया है. कभी जेमिमा खान के नाम से जानी जाने वाली जेमिमा गोल्डस्मिथ 12 महीने से एक अरबपति निवेशक के साथ डेटिंग कर रही हैं. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जेमिमा जल्द शादी कर सकती हैं.
कौन हैं भावी पति
‘द मेल ऑन संडे’ की रिपोर्ट के मुताबिक, जेमिमा 62 साल के कैमरन ओ’राइली से सगाई कर चुकी हैं. कैमरन एक आयरिश-ऑस्ट्रेलियाई फाइनेंसर हैं और सर एंथनी ओ’राइली के बेटे हैं, जो एक जाने-माने मीडिया टाइकून और इंटरनेशनल रग्बी स्टार थे.
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ऑक्सफ़ोर्ड से ग्रेजुएट ओ’राइली ने एक दशक तक अपने पिता के मीडिया एम्पायर, इंडिपेंडेंट न्यूज एंड मीडिया में काम किया और बाद में ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप एपीएन न्यूज एंड मीडिया में काम किया, जिसके बाद साल 2000 में उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव के पद से इस्तीफा दे दिया. साल 2003 में, उन्होंने एक प्राइवेट इक्विटी फंड ‘बियांड कैपिटल’ शुरू किया और स्विस मीटरिंग कंपनी ‘Landis+Gyr’ को खरीद लिया.
कैसे हुई दोनों की मुलाकात
डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चार बच्चों के पिता कैमरन की मुलाकात जेमिमा से तब हुई थी, जब वह कई डॉक्यूमेंट्री और फिल्मों में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे थे.
कैसा है रिश्ता
जेमिमा और कैमरन के दोस्तों का कहना है कि यह जोड़ा स्विट्जरलैंड में कैमरन के घर और वेस्ट लंदन में जेमिमा के घर में समय गुजारता है. वे एक-दूसरे के साथ बहुत खुश हैं. वे एक कपल के तौर पर एक साल से कुछ ज्यादा समय से साथ हैं. वह बहुत ही प्राइवेट इंसान हैं. जेमिमा के परिवार के कई लोग, जिनमें उनके भाई रॉबिन बिरले भी शामिल हैं, मिस्टर ओ’राइली से मिल चुके हैं.
जेमिमा, जो दिवंगत अरबपति फाइनेंसर सर जेम्स गोल्डस्मिथ की बेटी हैं. वह पूर्व पति इमरान खान को पाकिस्तान की जेल से रिहा करवाने के लिए अभियान चला रही हैं. इमरान खान उनके दो बेटों, कासिम और सुलेमान के पिता हैं. यह पूर्व क्रिकेटर-राजनेता 2023 में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया था और पिछले साल दिसंबर में कुछ अन्य मामलों में सजा मिलने के बाद अभी भी जेल में ही है. जेमिमा गोल्डस्मिथ अपनी पहली शादी के वक्त 21 साल की थी. उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान से शादी की थी, जिनकी उम्र उस समय 42 साल थी.
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