लाहौर: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मंगलवार को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से लंदन रवाना हो गए. 69 साल के शरीफ के साथ उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ और उनके डॉक्‍टर अदनान खान भी गए हैं. उनके लिए अत्याधुनिक एयर एम्बुलेंस दोहा से मंगवाई गई थी, उसी में सवार होकर वह कतर से लंदन रवाना हुए.

लाहौर हाईकोर्ट ने कई रोगों से ग्रस्त शरीफ को चार हफ्तों के लिए विदेश जाने की इजाजत दी थी और इमरान खान सरकार की क्षतिपूर्ति बांड पर हस्ताक्षर करवाने की शर्त को खारिज कर दिया था.

