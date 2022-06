नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ (Pervez Musharraf) की हालत बेहद नाजुक है. परवेज मुशर्रफ दुबई में हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है. परवेज मुशर्रफ के निधन की ख़बरें भी आईं. पाकिस्तान की ही कुछ रिपोर्ट्स में निधन का दावा किया गया, लेकिन परिवार ने इसका खंडन किया है.Also Read - पाकिस्तान में बढ़ रही गधों की आबादी, अर्थव्यवस्था का है अहम भाग, चीन को करता है एक्सपोर्ट

परवेज मुशर्रफ के परिवार ने कहा कि मुशर्रफ वेंटिलेटर पर नहीं हैं. वह बेहद नाजुक हालत से गुजर रहे हैं. ऐसा लगता है कि अब उनका ठीक होना संभव नहीं है. उनके शरीर के कई अंग खराब हो रहे हैं. वह पिछले तीन हफ़्तों से अस्पताल में भर्ती हैं. परिवार ने अपील की कि परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ करें. Also Read - मोहम्मद हसनैन को बड़ी राहत, ICC ने गेंदबाजी एक्शन को हरी झंडी दी

Former Pakistan President Pervez Musharraf is “not on the ventilator… Going through a difficult stage where recovery is not possible and organs are malfunctioning,” says his family. pic.twitter.com/iVwC3mhPWr

— ANI (@ANI) June 10, 2022