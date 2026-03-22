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Video: 'तो हम दिल्ली और मुंबई पर हमला कर देंगे...' पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक ने बोली आतंकियों की भाषा, देखकर खून खौल जाएगा

Viral Video: पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक अब्दुल बासित ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि अगर अमेरिका हम पर हमला करता है तो हम भारत को नहीं छोड़ेंगे. बासित ने दिल्ली और मुंबई पर हमले की धमकी दी.

Published date india.com Published: March 22, 2026 7:20 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(फोटो क्रेडिट- IANS)
(फोटो क्रेडिट- IANS)

Abdul Basit viral video: पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार और बड़बोला देश है, ये बात एक बार फिर साबित हुई है. इस बार आतंक की भाषा 2014 से 2017 के बीच भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके अब्दुल बासित ने बोली है. अमेरिका द्वारा पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर जताई गई चिंता पर बात करते हुए अब्दुल बासित ने भारत को धमकी दी है. अब्दुल बासित ने एक टीवी कार्यक्रम में भारत के दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों पर हमले की बात कही है जिसका वीडियो अब वायरल है.

क्या है पूरा मामला

कुछ दिनों पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसी की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान की बढ़ती मिसाइल क्षमता पर चिंता जताई थी. उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका तक पहुंच रखने वाली मिसाइलें बना रहा है. तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान की तुलना रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया से करते हुए उसे अमेरिका के लिए खतरा बताया था.

इस मुद्दे पर ही बात करने के लिए अब्दुल बासित पाकिस्तान के एबीएन न्यूज में एक कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान अब्दुल बासित ने एक बेहद गैर जिम्मेदार बयान दिया.

अब्दुल बासित ने एबीएन न्यूज के साथ टीवी डिबेट में कहा, “मान लीजिए, ईरान में हालात खराब हो जाते हैं. इजरायल हमारे पड़ोस में आकर बैठ जाता है. ऐसे हालात बन जाते हैं कि जहां अमेरिका भी हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को बुरी नजर से देखता है, या फिर हमारे परमाणु क्षमता को तबाह करने की कोशिश करता है. मैं सबसे बुरे हालात की बात कर रहा हूं, जो कि नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी क्षमता है कि वह अपनी रक्षा कर सके. लेकिन, अगर कोई ऐसे हालात बन जाते हैं कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया. हमारे न्यूक्लियर रेंज में अमेरिका नहीं है, हम क्षेत्रीय इलाकों में उनके अड्डों पर भी नहीं पहुंच सकते या हम इजरायल पर भी हमला नहीं कर सकते, तो हमारे लिए क्या रास्ता होगा.”

यहां देखिए अब्दुल बासित का वायरल वीडियो

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अब्दुल बासित ने आगे कहा, “हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना. अगर हमारी रेंज अमेरिका तक न भी हुई और हम पर तो किसी ने बुरी नजर डाली तो हमें तो बिना सोचे समझे भारत पर हमला कर देना है. मुंबई पर कर देना है, नई दिल्ली पर कर देना है. हमें तो छोड़ना नहीं है. देखी जाएगी, जो कुछ बाद में होता है. हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा अगर अमेरिका हम पर हमला करता है. ये बात जान लेनी चाहिए दुनिया को कि अगर हम पर किसी ने बुरी निगाह डाली तो हम जवाब दिए बिना पीछे नहीं हटेंगे.”

बासित यहीं नहीं रुके. उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह जानता है कि पाकिस्तान क्या करेगा. पर दुनिया को जान लेना चाहिए कि हम भारत को नहीं छोड़ेंगे. अब्दुल बासित के इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी. एक्स पर लोगों ने कहा कि जिस देश का पढ़ा-लिखा अधिकारी ऐसी मूर्खता की बातें करता हो उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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