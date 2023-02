पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन, दुबई के हॉस्पिटल में ली आखिरी सांस

World Hindi News: पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ (Pervez Musharraf Dies) का आज रविवार को 79 साल की उम्र में निधन हो गया. अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज पाकिस्तान ने ये जानकारी दी. बताया कि रिटायर्ड जनरल मुशर्रफ ने दुबई में एक अमेरिकी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली. लंबे समय बीमार चल रहे मुशर्रफ एमाइलॉयडोसिस (Amyloidosis) से जूझ रहे थे.

सैन्य तानाशाह मुशर्रफ को दिल के अलावा उम्र संबंधी भी कई गंभीर समस्याएं थीं. निधन से पहले उनका एक वीडियो भी सामने आया था. जिसमें देखा गया कि वो चलने में पूरी तरह असमर्थ थे और व्हील चेयर पर निर्भर थे. उन्हें खाने-पीने में भी खासी परेशानी थी.

मुशर्रफ को उनकी तानाशाही के लिए खास तौर पर याद किया जाता है. उन्होंने साल 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार का तख्तापलट कर दिया. उन्होंने भारत के खिलाफ कारगिल युद्ध भी छेड़ा था, मगर पाकिस्तान को इस युद्ध में मुंह की खानी पड़ी.

