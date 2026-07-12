कतर के पूर्व अमीर शेख हमद का निधन, जानिए कैसे बदल दी थी पूरे देश की किस्मत

कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उनके नेतृत्व में कतर ने आर्थिक, कूटनीतिक और वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व पहचान बनाई. reuters.com के मुताबिक, कतर के पूर्व अमीर और प्रमुख नेता शेख हमद बिन खलीफा अल थानी को ‘फादर अमीर’ के नाम से जाना जाता है. उन्होंने 1995 से 2013 तक कतर की कमान संभाली और फिर अपने बेटे शेख तमीम को सत्ता सौंपी. कतर के आधिकारिक अमीरी दीवान ने इसकी पुष्टि की. शेख हमद का जन्म 1 जनवरी 1952 को दोहा, कतर में हुआ था. वे कतर के पूर्व अमीर शेख खलीफा बिन हमद अल थानी के बेटे थे. 1995 में उन्होंने अपने पिता से शांतिपूर्ण तख्तापलट के जरिए सत्ता संभाली. उनके शासनकाल में कतर ने बड़े बदलाव देखे. छोटे से देश को उन्होंने वैश्विक मंच पर मजबूत जगह दिलाई.
शेख हमद ने कतर को ऊर्जा समृद्ध देश बनाया. प्राकृतिक गैस के भंडारों का सही इस्तेमाल कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया. 1996 में उन्होंने अल जजीरा न्यूज चैनल की शुरुआत की, जो आज दुनिया भर में जाना जाता है. उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश किया. कतर को 2022 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली, जो उनके विजन का नतीजा था.
शेख हमद ने संतुलित विदेश नीति अपनाई. अमेरिका, यूरोप और अरब देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए. उन्होंने मध्य पूर्व में शांति वार्ताओं में भूमिका निभाई. कतर को उन्होंने एक मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया. 2013 में उन्होंने अपने चौथे बेटे शेख तमीम बिन हमद अल थानी को सत्ता सौंप दी. यह abdication (सत्ता त्याग) मध्य पूर्व में (दुर्लभ) था.
अमीरी दीवान के बयान के अनुसार, शेख हमद का निधन 12 जुलाई 2026 (27 मुहर्रम 1448 AH) को सुबह हुआ. बयान में कहा गया, “ईश्वर की मर्जी पर भरोसा रखते हुए, हम राष्ट्र के लिए इस बड़े नुकसान पर शोक व्यक्त करते हैं.” कतर सरकार ने शोक की घोषणा की है.
शेख हमद की तीन पत्नियां थीं – शेखा मरियम, शेखा मोजा बिन्त नासिर और शेखा नूरा. शेखा मोजा शिक्षा और सांस्कृतिक विकास की प्रतीक बनीं. उनके कई बच्चे हैं, जिनमें वर्तमान अमीर शेख तमीम शामिल हैं.
शेख हमद के नेतृत्व में कतर की प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ऊंची स्तर पर पहुंची. उन्होंने देश को आधुनिक बनाया, लेकिन पारंपरिक मूल्यों को भी बनाए रखा. उनके निधन पर विश्व नेताओं ने संवेदना व्यक्त की है. भारत सहित कई देशों ने शोक जताया.उनके शासन में कतर ने 2000 के दशक में तेज विकास देखा. दोहा एशियन गेम्स 2006 की मेजबानी की. उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और काम के अधिकारों पर ध्यान दिया. अल जजीरा ने मीडिया को नया रूप दिया.
शेख तमीम के नेतृत्व में कतर आज भी समृद्ध और प्रभावशाली देश है. पूर्व अमीर की विरासत जारी रहेगी. उनके निधन से कतर में तीन दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित होने की संभावना है.यह खबर विश्व भर में छाई हुई है. शेख हमद को कतर का आधुनिक संस्थापक माना जाता है. उन्होंने 1995 के बाद देश को नई दिशा दी. गैस निर्यात बढ़ाया, विदेशी निवेश आकर्षित किया और कतर को वैश्विक ब्रांड बनाया.
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