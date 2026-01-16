By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सूक येओल को पांच साल की सजा, सरकारी संस्थानों का किया था निजीकरण
पूर्व राष्ट्रपति पर मार्शल लॉ की कोशिश, उनकी पत्नी के कथित भ्रष्टाचार और 2023 में एक मरीन की मौत के सिलसिले में कुल आठ ट्रायल चल रहे हैं. यह तीसरी बार था जब किसी पूर्व राष्ट्रपति के ट्रायल का लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया. 2018 में पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्यून-हे और पूर्व राष्ट्रपति ली म्युंग-बाक के भ्रष्टाचार के ट्रायल में सजा सुनाने की सुनवाई को टीवी पर दिखाया गया था.
दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सूक येओल को शुक्रवार को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई. पूर्व राष्ट्रपति पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल उन्हें हिरासत में लेने की जांच प्रक्रिया में रुकावट डालने का प्रयास किया. पूर्व दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने दिसंबर 2024 में अपने शासन के दौरान मार्शल लॉ लगाया था. इसी मामले में सियोल सेंट्रल जिला अदालत ने यून के खिलाफ यह पहला फैसला सुनाया है. योनहाप न्यूज एजेंसी के अनुसार, यह सजा उस सजा से आधी थी जो स्पेशल वकील चो यून-सुक की टीम ने पिछले महीने मांगी थी. यून-सुक टीम ने आरोप लगाया था कि पूर्व राष्ट्रपति ने अपने आपराधिक कामों को छिपाने और सही ठहराने के मकसद से सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके गंभीर अपराध किया है. सुनवाई के दौरान जज बेक डे-ह्यून ने यून के खिलाफ आरोपों और उनमें से हर एक पर बेंच के फैसले की लिस्ट बनाई. यून पर कई आरोप लगे हैं. इन आरोपों में पिछले साल जनवरी में प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस को जांचकर्ताओं को उन्हें (पूर्व राष्ट्रपति यून को) हिरासत में लेने के वारंट पर रोक लगाने का आदेश देने, नौ कैबिनेट सदस्यों के अधिकारों का उल्लंघन करने (जिन्हें उनके मार्शल लॉ प्लान की समीक्षा के लिए मीटिंग में नहीं बुलाया गया था) और मार्शल लॉ का आदेश हटाए जाने के बाद एक बदले हुए ऐलान का ड्राफ्ट बनाने और बाद में उसे नष्ट करने का आरोप शामिल है.
झूठे प्रेस स्टेटमेंट बांटने का भी आरोप
इसके अलावा, पूर्व राष्ट्रपति पर घोषणा के बारे में झूठे प्रेस स्टेटमेंट बांटने और उस समय के मिलिट्री कमांडरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सिक्योर फोन से रिकॉर्ड डिलीट करने का आदेश देने का आरोप लगाया गया था. जज ने कहा कि यून नौ कैबिनेट सदस्यों में से दो के अधिकारों और झूठे प्रेस स्टेटमेंट बांटने के आदेश को छोड़कर सभी आरोपों में दोषी है.
मौत की सजा की मांग थी
इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हाई-रैंकिंग अधिकारियों के लिए करप्शन जांच कार्यालय ने पिछले साल उस समय के राष्ट्रपति के लिए डिटेंशन वारंट की जांच करने और उन्हें लागू करने में अपने अधिकार के दायरे में काम किया. इस फैसले का अगले महीने आने वाले फैसले पर असर पड़ने की उम्मीद है. स्पेशल अभियोजक ने इस हफ्ते की शुरुआत में बगावत के आरोप में यून के लिए मौत की सजा की मांग की थी. कोर्ट 19 फरवरी को इस मामले पर फैसला सुनाएगा. (इनपुट एजेंसी से भी लिया गया)
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें