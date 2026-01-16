  • Hindi
  • World Hindi
  • Former South Korean President Yoon Suk Yeol Sentenced To Five Years In Prison For Privatizing Government Institutions

दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सूक येओल को पांच साल की सजा, सरकारी संस्थानों का किया था निजीकरण

पूर्व राष्ट्रपति पर मार्शल लॉ की कोशिश, उनकी पत्नी के कथित भ्रष्टाचार और 2023 में एक मरीन की मौत के सिलसिले में कुल आठ ट्रायल चल रहे हैं. यह तीसरी बार था जब किसी पूर्व राष्ट्रपति के ट्रायल का लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया. 2018 में पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्यून-हे और पूर्व राष्ट्रपति ली म्युंग-बाक के भ्रष्टाचार के ट्रायल में सजा सुनाने की सुनवाई को टीवी पर दिखाया गया था.

Published date india.com Published: January 16, 2026 2:45 PM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सूक येओल
दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सूक येओल

दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सूक येओल को शुक्रवार को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई. पूर्व राष्ट्रपति पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल उन्हें हिरासत में लेने की जांच प्रक्रिया में रुकावट डालने का प्रयास किया. पूर्व दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने दिसंबर 2024 में अपने शासन के दौरान मार्शल लॉ लगाया था. इसी मामले में सियोल सेंट्रल जिला अदालत ने यून के खिलाफ यह पहला फैसला सुनाया है. योनहाप न्यूज एजेंसी के अनुसार, यह सजा उस सजा से आधी थी जो स्पेशल वकील चो यून-सुक की टीम ने पिछले महीने मांगी थी. यून-सुक टीम ने आरोप लगाया था कि पूर्व राष्ट्रपति ने अपने आपराधिक कामों को छिपाने और सही ठहराने के मकसद से सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके गंभीर अपराध किया है. सुनवाई के दौरान जज बेक डे-ह्यून ने यून के खिलाफ आरोपों और उनमें से हर एक पर बेंच के फैसले की लिस्ट बनाई. यून पर कई आरोप लगे हैं. इन आरोपों में पिछले साल जनवरी में प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस को जांचकर्ताओं को उन्हें (पूर्व राष्ट्रपति यून को) हिरासत में लेने के वारंट पर रोक लगाने का आदेश देने, नौ कैबिनेट सदस्यों के अधिकारों का उल्लंघन करने (जिन्हें उनके मार्शल लॉ प्लान की समीक्षा के लिए मीटिंग में नहीं बुलाया गया था) और मार्शल लॉ का आदेश हटाए जाने के बाद एक बदले हुए ऐलान का ड्राफ्ट बनाने और बाद में उसे नष्ट करने का आरोप शामिल है.

झूठे प्रेस स्टेटमेंट बांटने का भी आरोप

इसके अलावा, पूर्व राष्ट्रपति पर घोषणा के बारे में झूठे प्रेस स्टेटमेंट बांटने और उस समय के मिलिट्री कमांडरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सिक्योर फोन से रिकॉर्ड डिलीट करने का आदेश देने का आरोप लगाया गया था. जज ने कहा कि यून नौ कैबिनेट सदस्यों में से दो के अधिकारों और झूठे प्रेस स्टेटमेंट बांटने के आदेश को छोड़कर सभी आरोपों में दोषी है.

मौत की सजा की मांग थी

इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हाई-रैंकिंग अधिकारियों के लिए करप्शन जांच कार्यालय ने पिछले साल उस समय के राष्ट्रपति के लिए डिटेंशन वारंट की जांच करने और उन्हें लागू करने में अपने अधिकार के दायरे में काम किया. इस फैसले का अगले महीने आने वाले फैसले पर असर पड़ने की उम्मीद है. स्पेशल अभियोजक ने इस हफ्ते की शुरुआत में बगावत के आरोप में यून के लिए मौत की सजा की मांग की थी. कोर्ट 19 फरवरी को इस मामले पर फैसला सुनाएगा.  (इनपुट एजेंसी से भी लिया गया)

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.