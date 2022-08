श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे (Gotabaya Rajapaksa) अल्पकालिक यात्रा पास समाप्त होने के बाद सिंगापुर से थाईलैंड के लिए रवाना हो गए. राजपक्षे सिंगापुर से बैंकॉक के लिए एक उड़ान में सवार हुए. थाईलैंड सरकार ने एक दिन पहले पुष्टि की थी कि राजपक्षे के देश की यात्रा करने के लिए श्रीलंका की मौजूदा सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ था. ‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ अखबार की खबर के मुताबिक, मीडिया के सवालों के जवाब में सिंगापुर के आव्रजन एवं सीमा चौकी जांच प्राधिकरण ने कहा कि राजपक्षे बृहस्पतिवार को सिंगापुर से रवाना हो गये.Also Read - ताइवान से चल रही तनातनी के बीच चीन ने पेलोसी पर लगाई पाबंदी, यूरोपीय देशों के राजदूतों को किया तलब

Former Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa has left Singapore, the city-state’s immigration office said, after his social visit pass expired: AFP

(file pic) pic.twitter.com/3e8jdiIGmB

— ANI (@ANI) August 11, 2022