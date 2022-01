Canada-America: अमेरिका और कनाडा की सीमा पर चार भारतीयों की मौत की घटना (Four Indian nationals Lost their lives) की मानव तस्करी के बड़े गिरोह के कोण से जांच हो रही है और इसमें सात अन्य भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है. माना जा रहा है कि गिरफ्तार किये गए लोग गुजरात से हैं और अभी अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं. अमेरिका के मिनेसोटा की एक कोर्ट में गुरुवार को 47 वर्षीय एक अमेरिकी नागरिक स्टीव शैंड के विरुद्ध एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई जिस पर मानव तस्करी (Human Trafficking) का आरोप है. शैंड के साथ ही पांच और भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे.Also Read - Texas में लोगों को बंधक बनाने वाला आतंकी हुआ ढेर, पाकिस्तानी वैज्ञानिक को रिहा करने की कर रहा था मांग

वहीं इस मामले पर केंद्रीय विदेश मंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए हैरानी जताई और अपने राजदूतों को तुरंत तत्काल कदम उठाने के निर्देश भी दिए. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि इस खबर से स्तब्ध हूं कि कनाडा-अमेरिका सीमा पर एक बच्चे सहित 4 भारतीय नागरिकों की जान चली गई. उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि अमेरिका और कनाडा में हमारे राजदूतों से स्थिति पर तत्काल कदम उठाने को कहा है. उनके इस ट्वीट पर कनाडा में भारत के राजदूत अजय बसारिया और अमेरिका में भारत के एंबेसडर तरणजीत सिंह संधू ने भी जवाब दिए. Also Read - Four people hostage in Texas: अमेरिका के टेक्सास में चार लोगों को बनाया बंधक, पाकिस्तान के वैज्ञानिक को रिहा करने की मांग

Shocked by the report that 4 Indian nationals, including an infant have lost their lives at the Canada-US border. Have asked our Ambassadors in the US and Canada to urgently respond to the situation.

