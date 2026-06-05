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न्यूजीलैंड के चार सांसदों की चीन में एंट्री बैन, ताइवान से है कनेक्शन! मांफी मांगने से भी इनकार- जानें पूरा मामला

World News Today: चीन का कहना है कि ताइपे को विदेश संबंध बनाने का कोई अधिकार नहीं है और वह विदेशी सांसदों के द्वीप के दौरे को चीन की संप्रभुता के दावों की अवहेलना के तौर पर देखता है.

Written by: Parinay Kumar
Published: June 5, 2026, 5:06 PM IST
New zealand and china relationship
न्यूजीलैंड के चार सांसदों ने ताइवान का दौरा किया था जिसपर चीन ने नाराजगी जातई है. (Photo-AI)

World News Today: न्यूजीलैंड के चार सांसदों के चीन जाने पर रोक लग गई है. चीनी दूतावास की तरफ से जारी एक बयान में न्यूजीलैंड के चार सांसदों के चीन जाने पर एक साल के लिए रोक लगाने की बात कही गई है. साथ ही उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया है, क्योंकि वे संसदीय दौरे पर ताइवान गए थे. चीन ने पहले भी दूसरे देशों के उन सांसदों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनका ताइवान से संपर्क रहा है. हालांकि, न्यूजीलैंड के सांसदों के मामले में ऐसा पहली बार हुआ है. चीन हाल के सालों में ताइवान पर लगातार दबाव बढ़ा रहा है, क्योंकि वह इसे अपना इलाका मानता है. न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘गुरुवार (जून, 04, 2026) को दो सांसदों से संपर्क हो पाया, जिन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया.

चीन को है किस बात की आपत्ति?

न्यूजीलैंड सरकार ने कहा कि यात्रा पाबंदियों को लेकर वह बीजिंग के सामने इस मामले को उठाएंगे. विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि चुने हुए अधिकारियों ने मई में ताइपे का दौरा किया था, जैसा कि न्यूजीलैंड के सांसद ‘दशकों से’ करते आ रहे हैं. बीजिंग का कहना है कि ताइपे को विदेश संबंध बनाने का कोई अधिकार नहीं है और वह विदेशी सांसदों के द्वीप के दौरे को चीन की संप्रभुता के दावों की अवहेलना के तौर पर देखता है.

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न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स के प्रवक्ता ने कहा कि अधिकारियों का दौरा ‘न्यूजीलैंड की वन चाइना पॉलिसी’ के खिलाफ नहीं था, जिसमें बीजिंग के इस दावे को मानना ​​शामिल है कि ताइवान चीन का एक प्रांत है. न्यूजीलैंड उन 12 देशों में शामिल नहीं है, जिनके ताइवान की सरकार के साथ राजनयिक संबंध हैं. न्यूजीलैंड की संसदीय सेवा ने सांसदों को ईमेल भेजकर इसकी जानकारी दी. इसमें कहा गया कि वेलिंगटन में चीनी दूतावास ने चार अधिकारियों तक यह संदेश पहुंचाने को कहा था कि उन पर चीन, मकाऊ और हांगकांग जाने पर एक साल के लिए रोक लगा दी गई है. ईमेल में कहा गया, ‘अगर संबंधित सांसद ताइवान जाने के लिए माफी मांग लें, तो प्रतिबंध हटाया जा सकता है.’

वेलिंगटन में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा, ‘चीन ने लगातार उन देशों की विधायिकाओं के सदस्यों द्वारा ताइवान के दौरों का विरोध किया है, जिन्होंने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं. इसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है और यह मामला भी उससे अलग नहीं है.’

सांसदों का माफी मांगने से इनकार

न्यूजीलैंड में सांसद खुद तय करते हैं कि उन्हें विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों में शामिल होना है या नहीं, और ऐसी यात्राओं में अक्सर कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं. लिबर्टेरियन ‘एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर्स एंड टैक्सपेयर्स’ (ACT) पार्टी की सांसद लॉरा मैक्लूअर ने कहा कि माफी मांगने की मांग साफ तौर पर अपमानजनक है और वह ऐसा नहीं करेंगी. वहीं, सेंटर-लेफ्ट लेबर पार्टी के डंकन वेब ने कहा कि न्यूजीलैंड लोकतांत्रिक संस्थाओं और विदेशों में साझेदारों के साथ जुड़ने के अधिकार को महत्व देता है.

मिस्टर वेब ने एक ईमेल में कहा, ‘अगर ऐसा करने की कीमत एक साल तक चीन से बाहर रखा जाना है तो मैं यह कीमत चुकाने को तैयार हूं.’ हाल के वर्षों में वेलिंगटन और बीजिंग के बीच संबंध काफी हद तक अच्छे रहे हैं. चीन, न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. न्यूजीलैंड पहला पश्चिमी देश था, जिसने बीजिंग के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया था.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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