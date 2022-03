Russia Ukraine war: रूस- यूक्रेन युद्ध के 20वें दिन आज एक और मीडियाकर्मी की मौत हो गई है. जानकारी के मुताबिक, यूक्रेन में फॉक्स न्यूज (Fox News) के एक कैमरामैन की मौत हो गई है. यूक्रेन की राजधानी कीव (Ukraine’s capital Kyiv) के बाहरी इलाके में फॉक्स न्यूज के एक न्यूज के कैमरामैन (Fox News cameraman) पियरे जकरजेव्स्की (Pierre Zakrzewsk) जब वह संवाददाता बेंजामिन हाल के साथ काम कर रहे थे, तभी उनकी कार पर आती हुई आग की चपेट में आ गई. फॉक्स नेटवर्क का हवाला देते यह जानकारी न्‍यूज एजेंसी एएफपी अपने एक ट्वीट में कही है.Also Read - Fuel consumption, import and production: ईंधन के लिए भारी रकम चुकाता है भारत, क्या रूस की दोस्ती बदलेगी तस्वीर

Pierre Zakrzewski, a news cameraman with Fox News has died in the outskirts of Ukraine’s capital Kyiv when he was working with the correspondent Benjamin Hall and an incoming fire hit their vehicle, says the network.

