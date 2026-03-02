By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
इजरायल-ईरान जंग के बीच बड़ा धमाका! अब ये देश बढ़ाएगा न्यूक्लियर पावर, दुनिया भर में हलचल तेज
इस देश ने परमाणु नीति में बड़ा बदलाव करते हुए न्यूक्लियर बमों की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया है. आइए जानते हैं इस देश के पास इस वक्त कितने परमाणु हथियार हैं और इसे दुनिया पर क्या असर होगा?
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने परमाणु नीति को लेकर एक बड़ी घोषणा की है, जिसने यूरोप और दुनिया भर में नई बहस छेड़ दी है. उन्होंने कहा कि फ्रांस अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाएगा और इसके लिए आदेश भी दे दिया गया है. अभी फ्रांस के पास लगभग 300 परमाणु वारहेड्स हैं, लेकिन सरकार अब इस संख्या को बढ़ाने जा रही है. खास बात यह है कि भविष्य में कुल कितने हथियार होंगे, इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी. मैक्रों ने यह भी दोहराया कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का अंतिम फैसला सिर्फ फ्रांस के राष्ट्रपति के हाथ में रहेगा.
दशकों बाद बढ़ाएगा न्यूक्लियर पावर
बता दें फ्रांस ने आखिरी बार 1992 में अपने परमाणु बमों की संख्या बढ़ाई थी. यानी करीब तीन दशकों बाद यह पहला मौका है जब देश अपने न्यूक्लियर शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है. मैक्रों का कहना है कि बदलते वैश्विक हालात, बढ़ती सैन्य प्रतिस्पर्धा और नई सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए परमाणु निरोधक क्षमता को मजबूत करना जरूरी हो गया है. उनका तर्क है कि मजबूत डिटरेंस ही किसी भी संभावित दुश्मन को हमला करने से रोक सकता है. फ्रांस लंबे समय से अपनी स्वतंत्र परमाणु नीति पर गर्व करता आया है और यह कदम उसी रणनीति को और मजबूत करने की दिशा में देखा जा रहा है.
फॉरवर्ड डिटरेंस की नई रणनीति
मैक्रों ने अपने भाषण में ‘फॉरवर्ड डिटरेंस’ नाम की एक नई अवधारणा पेश की. इसके तहत फ्रांस कुछ विशेष परिस्थितियों में अपने रणनीतिक परमाणु संसाधनों को सहयोगी देशों में अस्थायी रूप से तैनात कर सकता है. इसका मकसद यूरोपीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना बताया गया है. उन्होंने कहा कि कई यूरोपीय देश फ्रांस के साथ परमाणु अभ्यास और रणनीतिक संवाद के लिए तैयार हैं. इस घोषणा को यूरोप में बढ़ती असुरक्षा और महाशक्तियों के बीच तनाव के संदर्भ में देखा जा रहा है.
अमेरिका के साथ तनाव और यूरोपीय सुरक्षा
मैक्रों का यह बयान ऐसे समय आया है, जब यूरोप में सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं उभर रही हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बढ़ते मतभेदों और ट्रांसअटलांटिक संबंधों में खिंचाव ने यूरोपीय देशों को अपनी रक्षा रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर किया है. मैक्रों ने संकेत दिया कि फ्रांस के परमाणु हथियार सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप की स्थिरता में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं.
आइल लॉन्ग बेस से संदेश
2 मार्च, 2026 को पश्चिमी फ्रांस के आइल लॉन्ग नेवल बेस से बोलते हुए मैक्रों ने यह नई नीति सामने रखी. यह वही ठिकाना है जहां फ्रांस की परमाणु-सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां तैनात रहती हैं. उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर डिटरेंस का मकसद फ्रांस के महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करना है, हालांकि इन हितों की स्पष्ट परिभाषा सार्वजनिक नहीं की जाएगी. उनका संदेश साफ था – फ्रांस अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के मामले में किसी भी तरह की ढील नहीं देगा.
