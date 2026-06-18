फ्रांस में भीषण गर्मी का कहर: 40 डिग्री तक पहुंचा तापमान, स्कूल बंद, ट्रेनें रद्द... पेरिस में ऑरेंज अलर्ट जारी

France Heatwave Alert: फ्रांस में तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने की आशंका के बीच स्कूल बंद, ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं. पेरिस समेत कई शहरों में अलर्ट जारी है.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 18, 2026, 6:44 PM IST
फ्रांस में भीषण गर्मी का कहर: 40 डिग्री तक पहुंचा तापमान, स्कूल बंद, ट्रेनें रद्द... पेरिस में ऑरेंज अलर्ट जारी
लगातार बढ़ते तापमान और बदलते मौसम पैटर्न आने वाले समय में और बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं. (Photo from AI)

भारत के साथ-साथ फ्रांस भी इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहा है. वहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जो आमतौर पर गर्मियों में 20 से 30 डिग्री के बीच रहता है. हैरान करने वाली बात यह है कि वहां अभी ठीक से गर्मियां शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन उसे पहले ही इस साल 2026 की दूसरी हीटवेव का अलर्ट जारी हो गया. इससे पहले मई में भी वहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की गई थी, जिसने देश के कई हिस्सों में लोगों को खूब सताया था.

पेरिस समेत कई शहरों में अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने को कहा

फ्रांस की मौसम एजेंसी मेटियो-फ्रांस ने देश के लगभग एक-चौथाई हिस्से में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें राजधानी पेरिस भी शामिल है. लोगों से सावधानी बरतने, पानी पीते रहने और जरूरत न हो तो धूप में बाहर न निकलने की अपील की गई है. मौसम विभाग का अनुमान है कि यह हीटवेव अगले हफ्ते तक जारी रह सकती है और रविवार या सोमवार को इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मि सकता है.

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स्कूलों पर पड़ता असर, क्लास टाइमिंग में बदलाव

देश में पड़ रही भीषण गर्मी का असर स्कूलों में दिखने लगा है. कई जगहों पर क्लास के समय में बदलाव किया गया है और कुछ स्कूलों में पढ़ाई रोकने पर भी विचार हो रहा है. पेरिस में करीब 10 मिडिल स्कूलों ने पहले ही अपनी व्यवस्था बदल दी है. वहीं टूर शहर के मेयर ने साफ कहा है कि अगर तापमान 40 डिग्री तक पहुंचा, तो सभी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे.

लंबी दूरी की ट्रेनें रद्द कर दी गईं

तेज गर्मी का असर सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं है बल्कि ट्रांसपोर्ट भी प्रभावित हो रहा है. फ्रांस की रेल सेवा ने एयर कंडीशनिंग सिस्टम पर दबाव कम करने के लिए 71 लंबी दूरी की ट्रेनें रद्द कर दी हैं. दूसरी तरफ लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए पेरिस में कैनाल सेंट-मार्टिन में लाइफगार्ड की निगरानी में स्विमिंग की अनुमति दी गई है, ताकि लोग कुछ राहत महसूस कर सकें.

वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन को बताया बड़ी वजह

विशेषज्ञों का कहना है कि यूरोप में इस तरह की हीटवेव पहले की तुलना में अब ज्यादा ताकतवर देखने को मिल रही हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह जलवायु परिवर्तन (Climate Change) का संकेत है. लगातार बढ़ते तापमान और बदलते मौसम पैटर्न आने वाले समय में और बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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