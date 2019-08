बिआरित्ज (फ्रांस): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की. प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की शुरूआत में प्रधानमंत्री जॉनसन को एशेज श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की शानदार जीत पर बधाई दी. दोनों नेता भारत..ब्रिटेन सहयोग के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं.

France: Prime Minister Narendra Modi meets Prime Minister of United Kingdom, Boris Johnson at the #G7Summit in Biarritz. pic.twitter.com/rJe1HFRCvZ

— ANI (@ANI) August 25, 2019