  • Hindi
  • World Hindi
  • France President Emanuel Macron Pm Narendra Modi Meeting Major Deals Key Takeaways

डिफेंस से AI और स्पेस से इनोवेशन तक... जानिए मैक्रों के दौरे से भारत को क्या-क्या हुआ हासिल

भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 26 राफेल-M विमानों का सौदा सबसे महत्वपूर्ण है. अप्रैल 2025 में हुए इस अंतर-सरकारी समझौते का मुख्य उद्देश्य INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को आधुनिक ताकत देता है.

Published date india.com Updated: February 17, 2026 10:03 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
डिफेंस से AI और स्पेस से इनोवेशन तक... जानिए मैक्रों के दौरे से भारत को क्या-क्या हुआ हासिल

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मंगलवार को भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे. मंगलवार (17 फरवरी) को मैक्रों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुंबई में मुलाकात हुई. भारत और फ्रांस के बीच 1998 से रणनीतिक साझेदारी है. मैक्रों का यह चौथा भारत दौरा है. इससे पहले वे मार्च 2018 में पहली बार भारत आए थे. फिर सितंबर 2023 में G20 समिट के लिए और जनवरी 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनकर आए थे.

दोनों देश रक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में साथ काम करते हैं. मैक्रों के इस दौरे से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हुए हैं. आइए जानते हैं मैक्रों के इस दौरे से भारत को क्या मिला? किस सेक्टर में कौन से समझौते हुए?

ट्रंप ने दिया लाखों भारतीयों को झटका! क्या है EXILE Act? एचवन-बी वीजा के खात्मे के लिए अमेरिका की संसद में आया नया बिल

डिफेंस सेक्टर

  • भारत और फ्रांस राफेल फाइटर प्लेन, सबमरीन और हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग बढ़ाएंगे.
  • भारत में डिफेंस इक्प्यूपमेंट पहले ज्यादा बनाया जाएगा.
  • टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट पर फोकस किया जाएगा.
  • फ्यूचर फाइटर जेट इंजन हाइटेक डिफेंस टेकनीक पर काम करेंगे.
  • इंडो-पैसिफिक रीजन में सुरक्षा सहयोग मजबूत करने पर सहमति है.

टेक्नोलॉजी-इनोवेशन

  • AI, साइबर सिक्योरिटी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में साझेदारी बढ़ेगी.
  • स्पेस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ेगा.
  • इनोवेशन ईयर 2026 के तहत स्टार्टअप और रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ दोनों देश काम करेंगे.
  • क्लीन एनर्जी और सोलर प्लांट में जॉइंट इंवेस्टमेंट किया जाएगा.

एजुकेशन और स्किलिंग

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source
  • दोनों देश युवाओं के लिए नए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करेंगे.
  • टेक्निकल एजुकेशन पर फोकस किया जाएगा.

हेल्थ सेक्टर

  • वैक्सीन रिसर्च और पब्लिक हेल्थ में पार्टनरशिप बढ़ेगी.
  • नई दवाओं और मेडिकल रिसर्च पर मिलकर काम होगा.
  • महामारी और आपदा से निपटने के लिए संयुक्त रूप से तैयारी रहेगी.

क्या है मदर ऑफ ऑल डील्स? अमेरिका को छोड़ EU ने भारत से की ये बड़ी ट्रेड एग्रीमेंट, जानें बदलते दौर में इसके मायने

PM मोदी के 5 पॉइंट?

  • PM मोदी ने कहा, “फ्रांस से पुराना और खास जुड़ाव है. भारत-फ्रांस इनोवेशन ईयर के साथ अब दोनों देशों का रिश्ता सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम लोगों, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स तक पहुंचेगा.”
  • मोदी ने कहा, “हम हर सेक्टर में साथ काम करेंगे. डिफेंस, क्लिन एनर्जी, स्पेस, नई तकनीक, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में दोनों देश अपनी इंडस्ट्री को आपस में जोड़ेंगे.”
  • उन्होंने कहा, “आज दुनिया अनिश्चित दौर में है. ऐसे समय में भारत-फ्रांस की साझेदारी वैश्विक स्थिरता के लिए मजबूत ताकत है.”
  • मोदी ने कहा, “दोनों देश शांति और आतंकवाद खत्म करने के लिए साथ हैं. हम आगे भी साथ रहेंगे.”
  • प्रधानमंत्री ने कहा, “भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है.”

क्या बोले फ्रांसीसी राष्ट्रपति?

  • फ्रांस के राष्ट्रपति इनैमुएल मैक्रों ने कहा, “फ्रांस मेक इन इंडिया का पक्का साथी है. दोनों देश मिलकर नए इंजन, हेलिकॉप्टर, फाइटर जेट और पनडुब्बियां बना रहे हैं.”
  • उन्होंने कहा, “यह रिश्ता सिर्फ हथियार खरीदने-बेचने तक सीमित नहीं है. भारत और फ्रांस जमीन, समुद्र और आसमान हर क्षेत्र में भरोसे के साथ साथ काम कर रहे हैं.”
  • मैक्रों ने कहा, “भारत अब दुनिया में नई तकनीक और इनोवेशन में आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहा है, सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा.”
  • फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, “भारत-फ्रांस का रिश्ता खास और भरोसे पर आधारित है. अब इसे ‘स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप’ के नए स्तर पर ले जाया जा रहा है.”
  • मैक्रों ने कहा, “फ्रांस भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में विश्वास रखता है. रणनीतिक आजादी यानी अपने फैसले खुद लेने की नीति पर चलता है.”

यूरोप के साथ भारत की Mother Of All Deals ने पाकिस्तान को कैसे पहुंचाया नुकसान? कैसे खत्म की ट्रेड एडवांटेज

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.