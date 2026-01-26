By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ऑस्ट्रेलिया के बाद अब ये देश लगाने जा रहा सोशल मीडिया पर बैन! 15 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल
Social Media Ban: डिजिटल युग में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच इस देश ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है.
France News: ऑस्ट्रेलिया के बाद अब फ्रांस भी कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर लगाम कसने जा रहा है. इसी कड़ी में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाने की घोषणा की है. फ्रांस सरकार अब 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है.
राष्ट्रपति मैक्रों चाहते हैं कि इस कानून को बनाने की कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि इसे इसी साल सितंबर से लागू किया जा सके, जब वहां स्कूलों का नया सत्र शुरू होता है. इस कड़े फैसले के पीछे की वजह बताते हुए राष्ट्रपति मैक्रों ने एक बहुत ही गहरी बात कही.
राष्ट्रपति ने बताई ये वजह
उन्होंने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बच्चों के कोमल मन को प्रभावित करने या उनके साथ हेरफेर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. उन्होंने जोर देकर कहा कि शक्तिशाली डिजिटल प्लेटफॉर्म और उनके जटिल एल्गोरिदम बच्चों की भावनाओं और उनकी मानसिक शांति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे उन्हें बचाना सरकार की प्राथमिकता है.
स्मार्टफोन की लत से सेहत पर असर
फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने किशोरों में स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताई है. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि लगभग आधे फ्रांसीसी किशोर हर दिन 2 से 5 घंटे अपने फोन पर बिता रहे हैं. 12 से 17 साल के ज्यादातर बच्चे रोजाना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया की यह लत बच्चों के आत्मविश्वास को कम कर रही है और उन्हें ऐसे कंटेंट के सामने ला रही है जो उनके लिए हानिकारक है.
खतरनाक ऑनलाइन कंटेंट का डर
फ्रांस में हुए कई शोधों में यह बात सामने आई है कि सोशल मीडिया पर बिताया गया समय बच्चों में खतरनाक आदतों को बढ़ावा दे रहा है. इसमें खुद को नुकसान पहुंचाना, नशीली दवाओं का सेवन और यहां तक कि आत्महत्या जैसे विचार आना शामिल है.
स्थिति इतनी गंभीर है कि कई परिवारों ने सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी शुरू कर दी है, क्योंकि उनका मानना है कि हानिकारक कंटेंट की वजह से उनके बच्चों के साथ अनहोनी हुई.
दुनियाभर में बढ़ता चलन
बच्चों को डिजिटल खतरों से बचाने के लिए सिर्फ फ्रांस ही नहीं, बल्कि कई अन्य देश भी सख्त कदम उठा रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है, जिसके बाद लाखों बच्चों के अकाउंट हटा दिए गए. यूनाइटेड किंगडम भी किशोरों के लिए सोशल मीडिया के नियमों को सख्त करने पर विचार कर रहा है.
भले ही इस तरह के कानूनों पर प्राइवेसी और तकनीक को लेकर बहस छिड़ी हुई है, लेकिन वर्तमान डिजिटल युग में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना अब दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है.
