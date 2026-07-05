फ्रांस-स्पेन सीमा पर फिर भड़की जंगल की आग, तेज हवा और गर्मी से बिगड़े हालात

इस आग ने अब तक करीब 1,500 हेक्टेयर क्षेत्र में लगी वनस्पति को तबाह कर दिया है. आग बुझाने के लिए 700 से ज्‍यादा दमकलकर्मी लगातार काम कर रहे हैं.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/IANS)

फ्रांस-स्पेन सीमा क्षेत्र में जंगल की आग रविवार को भी जारी रही. पूर्वी पाइरेनीज इलाके में ट्रेविलाच के पास शनिवार रात शुरू हुई भीषण आग तेज हवा और भीषण गर्मी के कारण फिर से भड़क उठी. इस आग ने अब तक करीब 1,500 हेक्टेयर क्षेत्र में लगी वनस्पति को तबाह कर दिया है. आग बुझाने के लिए 700 से ज्‍यादा दमकलकर्मी लगातार काम कर रहे हैं. कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है. वहीं, स्पेन के कैटेलोनिया में कोस्टा ब्रावा में लगी आग, जिसने 2,200 हेक्टेयर से ज्‍यादा इलाके को नुकसान पहुंचाया था, अब काफी हद तक काबू में है. हालांकि अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नई हीटवेव की वजह से खतरा अभी बना हुआ है.

पूर्वी पाइरेनीज के प्रीफेक्ट पियरे रेग्नॉल्ट डे ला मोथे ने बताया कि ट्रेविलाच की आग फिर से तेज हो गई है. उन्होंने कहा कि आग का फैलाव करीब 18 किलोमीटर तक है, इसलिए जमीन और हवा दोनों तरफ से बड़े पैमाने पर संसाधन लगाए गए हैं. उन्होंने बताया कि आग दोनों किनारों पर फिर से तेजी से फैल रही है. फिलहाल 700 दमकलकर्मी, 200 वाहन और 9 विमान आग बुझाने में लगे हुए हैं. करीब 80 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि आसपास के कई गांवों के लोगों से फिलहाल अपने घरों में ही रहने की अपील की गई है.

तेज हवा और भीषण गर्मी की वजह से हालात और मुश्किल हो गए हैं. दमकल अधिकारी कर्नल स्टीफन क्लर्क ने कहा, “आग फिर से तेज हो रही है और हमें लगातार इससे लड़ना होगा.” अधिकारियों ने बताया कि कुछ समय के लिए आग की रफ्तार कम हुई थी, लेकिन हवा के चलते यह दोबारा भड़क उठी.

उधर, उत्तर-पूर्वी स्पेन के कोस्टा ब्रावा के पास शुक्रवार को लगी आग, जिसने 2,200 हेक्टेयर से ज्‍यादा इलाके को जला दिया था, रविवार सुबह तक काफी हद तक काबू में आ गई. हालांकि दमकल विभाग ने कहा कि आज का दिन मुश्किल हो सकता है क्योंकि पूरे स्पेन में फिर से भीषण गर्मी पड़ रही है. वन अधिकारियों के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, 2,200 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जल चुकी है. प्रभावित इलाके का लगभग 97 प्रतिशत हिस्सा गैवरेस नाम के संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र में आता है.

दमकल विभाग ने कहा, “तेज गर्मी और आग के चारों ओर लगातार उठ रहे धुएं के कारण आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा.” उन्होंने बताया कि आग का फैलाव कई जगहों पर टूटा-फूटा है और बीच-बीच में कुछ हिस्सों में पेड़-पौधे अभी भी बचे हुए हैं. ऐसे इलाकों से बार-बार धुआं उठ रहा है, इसलिए पूरे क्षेत्र पर लगातार नजर रखनी पड़ रही है ताकि आग दोबारा न भड़क सके.

यह आग शुक्रवार सुबह गिरोना के पास, भूमध्य सागर के तट से लगभग 20 किलोमीटर दूर शुरू हुई थी. दमकल अधिकारियों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही बेहतर होते रहे, तो करीब 10 नगरपालिकाओं में लगाया गया लॉकडाउन हटाया जा सकता है और लोग अपने घर लौट सकेंगे. (इनपुट एजेंसी)