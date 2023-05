पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट के खिलाफ जर्मनी, ब्रिटेन और नीदरलैंड के शहरों में विरोध प्रदर्शन

London: फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट (Free Balochistan Movement) ने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण (Pakistan’s nuke tests) के खिलाफ ब्रिटेन, यूरोपीय देशों जर्मनी, ब्रिटेन और नीदरलैंड के शहरों में बीते 28 मई को विरोध प्रदर्शन किया है. एफबीएम ने पाकिस्तानी सेना द्वारा अधिकृत बलूचिस्तान में मानव संसाधन के गंभीर उल्लंघनों की ओर ध्यान आकर्षित करने के साथ ही 28 मई, 1998 को कब्जे वाले बलूचिस्तान में पाकिस्तानी परमाणु परीक्षण के परिणामों पर प्रकाश डालने के लिए भी यह विरोध किया है.

लंदन: फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट ने 28 मई को जर्मनी, यूके और नीदरलैंड में ‘आश्रोक’ – बलूचिस्तान में शोक के दिन को चिह्नित करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया. 28 मई 1998 को बलूचिस्तान में पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण के विरोध में फ्री बलूचिस्तान आंदोलन के कार्यकर्ता और बलूच समुदाय के सदस्य जर्मनी में हनोवर के सेंट्रल स्टेशन, लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट और नीदरलैंड में डैम स्क्वायर के बाहर इकट्ठा हुए.

प्रदर्शनकारी विभिन्न बैनर और तख्तियां लिए हुए थे जिनमें 28 मई के परमाणु परीक्षण के संबंध में विभिन्न नारों का उल्लेख था. अबू बकर बलूच, दानियाल बलूच, बीबगर बलूच, अब्दुल खालिक, खुदादाद बलूच और मुहम्मद बख्श राजी बलूच सहित बलूच नेताओं ने चगई और बाकी बलूचिस्तान के निवासियों पर पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों के बाद के प्रभावों को उजागर करने के लिए जर्मनी में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन किया.