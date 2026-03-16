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From Bunkers To Lockdown Zones What Is Putin S New Home Like

बने हैं बंकर से लेकर 'लॉकडाउन जोन' तक, कैसा है पुतिन का नया घर?

Putin Black Sea Palace: रूस के राष्ट्रपति पुतिन के नए महल की डिटेल लीक हो गई हैं. दावा किया गया है कि इसमें विशाल बंकर बनाया गया है.

(photo credit AI, for representation only)

Putin Black Sea Palace: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नए घर की डिटेल सामने आई है. दावा किया गया है कि रूस के एक बड़े रिसॉर्ट के एक हिस्से को सील किया जा रहा है ताकि समुद्र के किनारे एक नया, बहुत ज्यादा सुरक्षा वाला महल बनाया जा सके.

महल की सुरक्षा योजना लीक

द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महल की सुरक्षा योजना लीक हुई है. 73 साल के पुतिन सोची (Sochi) में स्टालिन के एक पुराने घर को फिर से बनवा रहे हैं. इस घर में बंकर और एक बहुत बड़ा ‘लॉकडाउन जोन’ होगा.

क्यों पुराना घर गिरा दिया गया

पुतिन का पुराना घर, ‘बोचारोव रुचेय’, इस नए महल के लिए रास्ता बनाने के लिए बुलडोज कर दिया गया है. मीडिया आउटलेट ‘प्रोएक्ट’ की रिपोर्ट के मुताबिक, काले सागर के किनारे बने उस महल पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया था. इसके बाद पुतिन उस घर में नहीं रहना चाहते थे.

कितना बड़ा होगा लॉकडाउन जोन

सुरक्षा योजनाओं से पता चला है कि सोची के उस भीड़भाड़ वाले रिसॉर्ट में 3.1 किलोमीटर का एक ‘लॉकडाउन जोन’ बनाया गया है. पुतिन की सुरक्षा के लिए, हथियार जैसी दिखने वाली किसी भी चीज़ पर पाबंदी लगा दी गई है. पुतिन की सुरक्षा करने वाली ‘फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस’ की मांगों के मुताबिक, इसमें ड्रोन, शूटिंग क्लब, पेंटबॉल खेलने की जगहें और सेसपिट यानी गंदगी जमा करने वाले गड्ढे शामिल हैं. पालतू जानवर, कूड़ा फेंकने की जगहें या बैनर लगाने पर भी रोक लगा दी गई है.

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नए महल के पास समुद्र के किनारे पाबंदियां लगाई गई हैं

मछली पकड़ने वाली और सैर-सपाटे वाली नावों पर भी रोक है

इस घर में कौन रहेगा पुतिन के साथ

पुतिन अपने कई महलों में अपनी प्रेमिका अलीना काबायेवा (42 साल की ओलंपिक जिमनास्ट ) और अपने बेटों इवान (11 साल) और व्लादिमीर (6 साल) के साथ रहते हैं. पुतिन के महलों में आम तौर पर शानदार स्पा और अस्पताल जैसी सुविधाएं होती हैं, साथ ही जमीन के नीचे कई मंजिलें और आलीशान बंकर भी बने होते हैं. इन महलों की सुरक्षा रूस के सबसे बेहतरीन हवाई सुरक्षा सिस्टम करते हैं.

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क्या पुतिन इस दिशा में यात्रा से भी बच रहे

रिपोर्ट में कहा गया है, पुतिन के एक जान-पहचान वाले ने ‘प्रोएक्ट’ को बताया कि राष्ट्रपति पुतिन सचमुच दक्षिण की तरफ हवाई सफर करने से डरते हैं.