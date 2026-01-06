Hindi World Hindi

From Oil To Gold Why Us Venezuela Tension Sent Shockwaves Through Global Markets

तेल से सोने तक हड़कंप... US-वेनेजुएला तनाव ने क्यों पूरी दुनिया के बाजारों की बढ़ा दी धड़कनें? जानें क्या होगा असर

US Vs Venezuela: अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव से बाजार चिंतित हैं क्योंकि अगर हालात बिगड़ते हैं तो तेल की सप्लाई और आर्थिक स्थिरता पर असर पड़ सकता है.

US Vs Venezuela: अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर वैश्विक बाजारों का ध्यान भू-राजनीति की ओर खींच लिया है. इस टकराव का असर सीधे तौर पर कच्चे तेल और सोने की कीमतों पर दिख रहा है, जिस पर निवेशक सबसे ज्यादा नजर बनाए हुए हैं. भले ही अभी वैश्विक सप्लाई चेन को कोई बड़ा झटका न लगा हो, लेकिन बाजार उस खतरे को पहले से आंक रहा है जो आगे चलकर पैदा हो सकता है.

इस तनाव की शुरुआत 3 जनवरी 2026 को हुई, जब अमेरिकी बलों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया. इसके तुरंत बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर नौसैनिक नाकाबंदी कर दी, जिससे उसके तेल निर्यात पर गंभीर असर पड़ा. वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार कच्चा तेल है, और उसके निर्यात में रुकावट का मतलब है वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता. तेल सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, बल्कि यह महंगाई, आर्थिक विकास और केंद्रीय बैंकों की नीतियों से सीधे जुड़ा होता है.

विशेषज्ञों का क्या कहना है?

विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल यह वैश्विक सप्लाई संकट नहीं है. वेनेजुएला रोजाना करीब 8 से 11 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है, जो दुनिया की कुल सप्लाई का लगभग 1 प्रतिशत है. लेकिन असली चिंता उत्पादन की मात्रा नहीं, बल्कि तेल की गुणवत्ता को लेकर है. वेनेजुएला भारी और खट्टे (हेवी-सॉर) कच्चे तेल का प्रमुख उत्पादक है, जिसे खास तौर पर अमेरिका के गल्फ कोस्ट की रिफाइनरियां इस्तेमाल करती हैं. इस तरह के तेल का विकल्प तुरंत मिलना आसान नहीं होता.

नौसैनिक नाकाबंदी का सबसे ज्यादा असर चीन को जाने वाले तेल पर पड़ा है. इससे टैंकरों की आवाजाही बाधित हुई है और शॉर्ट टर्म में सप्लाई घटने का खतरा बढ़ गया है. इसका नतीजा यह हुआ कि भारी कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उछाल देखने को मिला. अमेरिकी बाजार में मार्स क्रूड, मैक्सिको का माया क्रूड और कनाडा का वेस्टर्न कैनेडियन सेलेक्ट जैसे ग्रेड्स पर दबाव साफ दिख रहा है.

दूसरी ओर, इस भू-राजनीतिक अनिश्चितता ने सोने को भी मजबूती दी है, हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि सोने की तेजी की वजह सिर्फ वेनेजुएला संकट नहीं है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व का नरम रुख और डॉलर की कमजोरी पहले से ही सोने के पक्ष में माहौल बना चुके थे. वेनेजुएला का घटनाक्रम बस एक चिंगारी साबित हुआ, जिसने निवेशकों को सुरक्षित निवेश की ओर और तेजी से मोड़ दिया.

निवेशकों के लिए यह स्थिति अल्पकालिक अस्थिरता लेकर आई है. तेल में जहां डर के चलते तेज उतार-चढ़ाव दिख रहा है, वहीं मध्यम अवधि में हालात बदल सकते हैं. अगर वेनेजुएला में राजनीतिक बदलाव होता है और अमेरिकी कंपनियां दोबारा वहां लौटती हैं, तो आने वाले वर्षों में तेल की सप्लाई बढ़ सकती है, जिससे कीमतों पर दबाव आ सकता है. वहीं सोने के लिए भविष्य की दिशा अब भी ब्याज दरों और डॉलर की चाल पर निर्भर करेगी.

कुल मिलाकर, अमेरिका-वेनेजुएला तनाव ने फिलहाल कोई बड़ा तेल संकट पैदा नहीं किया है, लेकिन इतना असमंजस जरूर पैदा कर दिया है कि बाजार सतर्क हो गए हैं. तेल और सोने दोनों की कीमतों को प्रभावित करने वाली असली ताकतें इस एक घटनाक्रम से कहीं ज्यादा गहरी और व्यापक हैं.