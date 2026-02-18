By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
मॉस्को को झटका, कितने फीसदी कम हो गया रूस से भारत का आयात? कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित?
Imports From Russia Drop: एक साल पहले की तुलना में जनवरी में भारत का रूस से होने वाला माल यानी वस्तुओं का आयात (Merchandise Imports) 40 फीसदी तक गिर गया है. सोमवार को जारी लेटेस्ट डेटा में ये बात सामने आई है. जनवरी में रूस से भारत का वस्तु आयात 40.48 प्रतिशत घटकर 2.86 अरब डॉलर रह गया, जो जनवरी 2025 में यह 4.81 अरब डॉलर था.
कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित
एचटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आयत में क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है. भारतीय रिफाइनरियों की ओर से रूसी क्रूड की खरीद में भारी कटौती की गई है. रूस से भारत के कुल माल आयात में पेट्रोलियम क्रूड की हिस्सेदारी 80 फीसदी तक होती है.
जनवरी में कितना रूस से कितना तेल खरीद रहा था भारत
इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि जनवरी में रूसी क्रूड ऑयल का आयात लगभग 2.3 अरब डॉलर था. ये आंकड़ा इससे भी कम हो सकता है. आने वाले महीनों में रूस से आयात में और गिरावट आने की उम्मीद है, जब इंडियन रिफाइनर रशियन ऑयल के मुकाबले सस्ता वेनेजुएला क्रूड ऑयल खरीदने लगेंगे.
अभी देशों के हिसाब से नहीं जारी हुआ है डेटा
सरकार ने इस हफ्ते सोमवार को जनवरी 2026 के लिए ट्रेड डेटा जारी किया, लेकिन अभी प्रोडक्ट लाइन और देशों के हिसाब से डेटा जारी करना बाकी है.
भारत रूस से क्या-क्या खरीदता है
भारत रूस से क्रूड ऑयल, कोयला, कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, खाद, लोहा, कागज, दालें, मोती, कीमती और सेमी-कीमती पत्थर आयात करता है.
आयात में कमी की बड़ी बातें
- रूस के क्रूड ऑयल आयात में कमी अप्रैल 2025 में शुरू हुई
- इसी महीने US सरकार ने अपने लिबरेशन डे टैरिफ की घोषणा की
- वाशिंगटन ने भारत पर रूसी क्रूड ऑयल खरीदने के खिलाफ दबाव भी डाला
- 27 अगस्त से, US ने भारतीय मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया
- सितंबर में भारत का रूसी क्रूड ऑयल इंपोर्ट घटकर $3.32 बिलियन रह गया
