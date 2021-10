रोम: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शनिवार को रोम में फ्रांस के राष्ट्रपति (French President) इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) से जी20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit) के इतर मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच सामरिक द्विपक्षीय संबंधों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र समेत आपसी एवं वैश्विक हितों के कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई. पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्‍ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को भारत आने का भी निमंत्रण दिया.Also Read - IND vs NZ, T20 World Cup 2021: Virat Kohli बदलेंगे इतिहास, बतौर कप्तान New Zealand के खिलाफ सिर्फ 1 हार

PM Modi has invited French President Emmanuel Macron to visit India, says Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla in Rome, Italy. https://t.co/wHFe7vIcLU

Also Read - महबूबा मुफ्ती ने आगरा में अरेस्‍ट तीन कश्मीरी छात्रों को लेकर PM मोदी से कही ये बात

रोम में अपने इतालवी समकक्ष मारियो द्रागी के निमंत्रण पर यहां आए प्रधानमंत्री मोदी के साथ मैक्रों से मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी थे. Also Read - G20 Summit: पीएम मोदी ने जो बाइडन समेत कई वर्ल्ड लीडर्स से की मुलाकात, रोम में फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ खिंचाई 'फैमिली फोटो'

बैठक के बाद मोदी ने ट्वीट किया, ”रोम में अपने मित्र, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मिलकर प्रसन्नता हुई. हमारी वार्ता विविध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के इर्द-गिर्द केंद्रित थी.”

प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, ”प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच जी20 ओआरजी शिखर सम्मेलन से इतर सार्थक चर्चा. भारत और फ्रांस विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सहयोग कर रहे हैं. आज की बातचीत से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को गति मिलेगी.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, दोनों नेताओं ने विभिन्न विषयों पर भारत-फ्रांस सहयोग पर चर्चा की और रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की. प्रवक्ता ने बताया कि दोनों नेताओं ने वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर भी चर्चा की.

विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को भारत आने का न्योता दिया है.

“Delighted to meet my friend, President Emmanuel Macron in Rome. Our talks revolved around enhancing cooperation in diverse areas and boosting people-to-people relations,” tweets PM Narendra Modi https://t.co/GIALXP2BqA

— ANI (@ANI) October 30, 2021