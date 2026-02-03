  • Hindi
'Gen-Z की बुद्धि' से वैज्ञानिक हैरान! बोले- ये मानव इतिहास की पहली ऐसी पीढ़ी है जो ...

Gen Z: 1800 के दशक से दिमागी विकास के रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं.

Published: February 3, 2026 1:56 PM IST
(photo credit AI, for representation only)

Gen Z: जब से मानव आईक्यू को रिकॉर्ड किया जा रहा है तब से Gen-Z,पहली ऐसी पीढ़ी बन गई है जो अपने माता-पिता से कम इंटेलिजेंट है. एक विशेषज्ञ ने यह चेतावनी दी है और साथ ही इसका कारण बताया है.

क्या कहता है शोध

डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1800 के दशक के आखिर से जब से दिमागी विकास के रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं. Gen Z अब आधिकारिक तौर पर पहला ऐसा ग्रुप है जिसने अपने से पिछली पीढ़ी की तुलना में कम स्कोर किया है. ध्यान, याददाश्त, पढ़ने और गणित के स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग काबिलियत और कुल मिलाकर IQ में गिरावट आई है.

कौन हैं शोधकर्ता

डॉ. जेरेड कूनी होर्वथ, जो पहले टीचर थे और अब न्यूरोसाइंटिस्ट हैं. होर्वथ ने US सीनेट कमेटी ऑन कॉमर्स, साइंस और ट्रांसपोर्टेशन को बताया कि Gen Z की इंटेलिजेंस में गिरावट आई है, इसके बावजूद कि ये टीनएजर और युवा 20वीं सदी के बच्चों की तुलना में स्कूल में ज़्यादा समय बिताते हैं.

क्या है वजह

होर्वथ ने बताया कि 1997 और 2010 की शुरुआत के बीच पैदा हुई पीढ़ी स्कूल में डिजिटल टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भरता के कारण दिमागी तौर पर कमजोर हो गई है.

होर्वथ ने दावा किया कि इसका कारण सीधे तौर पर उस लर्निंग की मात्रा में बढ़ोतरी से जुड़ा है जो अब ‘एजुकेशनल टेक्नोलॉजी’ या EdTech का इस्तेमाल करके की जाती है, जिसमें कंप्यूटर और टैबलेट शामिल हैं.

इंसान की दिमाग ऑनलाइन के लिए नहीं बना

न्यूरोसाइंटिस्ट ने समझाया कि यह पीढ़ी इसलिए पीछे रह गई है क्योंकि इंसान का दिमाग कभी भी ऑनलाइन देखे जाने वाले छोटे क्लिप और बड़ी किताबों और मुश्किल आइडिया को समेटने वाले छोटे वाक्य पढ़ने के लिए नहीं बना था.

होर्वथ ने बताया, एक टीनएजर के जागने के आधे से ज्यादा समय में से आधा समय स्क्रीन को घूरने में बीतता है. इंसान बायोलॉजिकली दूसरे इंसानों से और गहरी पढ़ाई से सीखने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं, न कि बुलेट पॉइंट समरी के लिए स्क्रीन पलटने के लिए. होर्वथ और कांग्रेस से बात करने वाले दूसरे एक्सपर्ट्स ने समझाया कि इंसान असली इंसानी बातचीत से सबसे अच्छा सीखते हैं, यानी टीचर और साथियों के साथ आमने-सामने, न कि स्क्रीन से.

