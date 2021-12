नई दिल्ली: इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने भारत के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत को ‘‘अनुभवी नेतृत्वकर्ता’’ और उनके देश का ‘‘सच्चा मित्र’’ बताया. तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को भारतीय वायुसेना (आईएएफ) का एमआई-17वी5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें जनरल रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के 11 अन्य कर्मियों की मृत्यु हो गई थी. इजराइल के शीर्ष नेतृत्व ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल रावत के अकस्मात निधन पर भारत सरकार और लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की.Also Read - हेलीकॉप्‍टर क्रैश में जिवित बचे ग्रुप कैप्टन Varun Singh को बेहतर इलाज के लिए बेंगलुरु स्थानांतरित किया जा रहा

प्रधानमंत्री बेनेट ने ट्वीट किया, ''भारत में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. उनकी आत्मा को शांति मिले.'' उन्होंने कहा, ''जनरल बिपिन रावत महान नेतृत्वकर्ता और इजराइल के सच्चे मित्र थे. इस कठिन घड़ी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत के लोगों को इस दुख को सहन करने की ताकत मिले.'' पूर्व में इजराइल के रक्षा बलों के चीफ ऑफ स्टॉफ के रूप में कार्य कर चुके रक्षा मंत्री बेनी गैंट्ज ने भी संवेदना व्यक्त की.

My thoughts & prayers are with the families of those who perished in the tragic helicopter crash in India.

May their souls rest in peace.

General Bipin Rawat was a true leader & true friend of Israel.

Much strength to @narendramodi & the Indian people at this difficult time.

— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) December 8, 2021