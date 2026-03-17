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Geoscientist Discover Trees Not Grow On Land Before The Age Of Dinosaurs Plants Moved From Sea

डायनासोर युग से पहले जमीन पर नहीं उगते थे पेड़? जानें कहां से आए?

Plants Moved From Sea: शुरुआती पौधों का विकास समुद्र में हुआ. पहले शैवाल से पौधे बने और फिर जमीन पर उगने वाले पेड़ आए.

(photo credit AI, for representation only)

Plants Moved From Sea: पृथ्वी पर जमीन का कुल 31 फीसदी हिस्सा पेड़ से ढंका हुआ है. क्या आप जानते हैं कि धरती हमेशा से ऐसी नहीं थी. एक नए शोध के मुताबिक लगभग 50 करोड़ साल पहले, पृथ्वी की ज्यादातर सतह नंगी चट्टानों और सूखी मिट्टी से बनी थी. तब जमीन पर न पेड़ थे और न घास.

फिर कहां से आए पेड़

लाइस साइंस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 करोड़ साल पहले का युग डायनासोर काल से भी पुराना है. तब जीवन लगभग पूरी तरह से महासागरों में ही मौजूद था. तब पौधों के पूर्वज भी समुद्र में ही उगते थे.

कैसे थे शुरुआती पौधे

पानी में रहने वाले सबसे शुरुआती पौधे जैसे जीव सरल, छोटे हरे थे, जैसे कि शैवाल. आप आज भी शैवाल को समुद्र तटों पर समुद्री घास के रूप में, या तालाबों में चट्टानों पर हरी काई के रूप में देख सकते हैं.

एक अरब साल से सागरों में है शैवाल

शैवाल पृथ्वी के महासागरों और झीलों में 1 अरब से भी ज़्यादा सालों से रह रहे हैं. वे सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके शर्करा (शुगर) बनाकर अपना भोजन खुद बना सकते हैं. ये शैवाल भोजन बनाकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं.

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ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट

शुरुआत में, पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत कम ऑक्सीजन थी. लाखों सालों में, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया ने धीरे-धीरे हवा में ऑक्सीजन छोड़ी. इस बदलाव को, जिसे कभी-कभी ‘ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट’ कहा जाता है. इसने बड़े और जटिल जीवों के विकास को संभव बनाया.

शोध की बड़ी बातें

असली पौधे लगभग 470 मिलियन साल पहले हरे शैवाल से विकसित हुए थे

ये शुरुआती पौधे समुद्र तटों के पास उथले पानी में रहते थे

ये कभी पानी के अंदर होते थे, और कभी हवा के संपर्क में आते थे

बदलते माहौल ने उन्हे धीरे-धीरे जमीन पर रहने के लिए खुद को ढालने में मदद की

सूखी जमीन पर अपनी जगह बनाना

जमीन पर विकसित पौधों में मजबूत कोशिका भित्तियां भी विकसित हुईं, जिनकी मदद से वे गुरुत्वाकर्षण के बावजूद सीधे खड़े रह पाते थे. वहीं ‘राइजॉइड्स’ कहे जाने वाले जड़ों जैसे सरल ढांचों ने पौधों को जमीन से जकड़े रखने और मिट्टी से पानी व खनिज सोखने में मदद की.

शोधकर्ताओं के मुताबिक पेड़ों का सबसे हालिया और बड़ा विकास लगभग 140 मिलियन साल पहले हुआ, जब ‘फूलों वाले पौधे’ जिन्हें वैज्ञानिक ‘एंजियोस्पर्म’ (angiosperms) कहते हैं विकसित हुए.