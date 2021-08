अफगानिस्‍तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट पर आज सोमवार को सुबह गोलीबारी तब हुई, जब अमेरिका और उसके सहयोगी देश अपने नागरिकों को निकालने के काम में तेजी ला रहे हैं. अमेरिका और जर्मनी के सुरक्षा बलों ने आज अज्ञात बंदूधारियों की गोलीबारी पर जवाबी कार्रवाई की है. जर्मन सेना ने कहा है कि जर्मन और अमेरिकी सेना आज काबुल हवाई अड्डे के उत्तरी गेट पर एक गनबैटल में तब शामिल हो गईं, जब अफगान गार्ड और अज्ञात हमलावरों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें एक अफगान गार्ड की मौत हो गई. न्‍यूज एजेंसी एएफपी इस गोलीबारी को लेकर ट्वीट किया है.Also Read - बुरी तरह ट्रोलिंग से परेशान हुईं स्वरा भास्कर, बोलीं- मेरी फूल की फोटो को भी लोग मास्टरबेशन सीन से जोड़ देते हैं

German and US forces joined in a gun battle today at the North Gate of #Kabul airport after Afghan guards & unknown assailants exchanged fire, with one guard killed, the German army says, reports AFP#Afghanistan

