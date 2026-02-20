Hindi World Hindi

German Scientists Break Nasa Records A Compressorless Hydrogen Turbine Runs 303 Seconds

वैज्ञानिकों ने तोड़ा NASA का रिकॉर्ड, अब बिजली बनाना होगा और आसान, पूरी दुनिया को होगा फायदा!

Nasa Records Breaks: जर्मनी के वैज्ञानिकों के हाथ बड़ी सफलता लगी है. KIT के शोधकर्ताओं ने एक नई टर्बाइन बनाई हैं जिसकी मदद से अब बिजली बनाना और आसान हो जाएगा.

Nasa Records Breaks: जर्मनी के वैज्ञानिकों ने बड़ी सफलता हासिल की है. Karlsruhe Institute of Technology (KIT) के शोधकर्ताओं ने बिना कंप्रेसर वाली नई गैस टर्बाइन तैयार किया है, जिसने लगातार 303 सेकंड तक काम करके नया रिकॉर्ड बनाया. इससे पहले यह रिकॉर्ड NASA के नाम था, जिसकी टर्बाइन लगभग 250 सेकंड तक ही चल पाई थी. खास बात यह है कि यह नई तकनीक हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित है, जिसे नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) से तैयार किया जा सकता है. इसकी मदद से भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकेगा.

किस तरह से बिजली बनाने में करेगी मदद?

इस साल की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने पहली बार बिना किसी मैकेनिकल कंप्रेसर के हाइड्रोजन गैस टर्बाइन से बिजली पैदा करने में सफलता हासिल की. पहले किए गए प्रयोग केवल कुछ सेकंड ही चल पाते थे, क्योंकि ज्यादा गर्मी से सहन नहीं होती है. लेकिन अब टीम ने इसे पांच मिनट से ज्यादा समय तक सुरक्षित चलाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है.

Karlsruhe Institute of Technology के प्रोफेसर Daniel Banuti के अनुसार– ‘यह खोज भविष्य में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. ‘

पुरानी तकनीक से कैसे अलग है ये तकनीक?

सामान्य गैस टर्बाइन बिजली बनाने से पहले हवा को बहुत ज्यादा दबाव में लाने के लिए कंप्रेसर का इस्तेमाल करती हैं. इस प्रक्रिया में टर्बाइन की लगभग आधी ऊर्जा केवल हवा को दबाने में खर्च हो जाती है. इसका मतलब है कि उतनी ऊर्जा बिजली उत्पादन में उपयोग नहीं हो पाती. नई तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें अलग से हवा को दबाने की जरूरत नहीं होती. इससे ऊर्जा की बचत होती है और बिजली उत्पादन में और भी आसानी होती है.

प्रेशर-गेन कंबशन कैसे करता है काम?

यह नई टर्बाइन प्रेशर-गेन कंबशन नाम की तकनीक पर काम करती है. इसमें तेज तरंगों और विस्फोट जैसी प्रक्रिया से खुद ही जरूरी दबाव बन जाता है. यह प्रक्रिया बिना किसी भारी मशीन या कंप्रेसर के पूरी होती है. इससे मशीन के चलने वाले हिस्से कम हो जाते हैं, रखरखाव आसान होता है और सिस्टम ज्यादा भरोसेमंद बनता है. कम हिस्से होने से खराबी की संभावना हो जाती है.

भविष्य के लिए कितनी उपयोगी है ये खोज?

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तकनीक अन्य ईंधनों के साथ भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन हाइड्रोजन इसके लिए सबसे बेहतर है क्योंकि यह बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है और स्थिर दबाव बनाता है. इससे हल्की, सस्ती और ज्यादा ताकतवर टर्बाइन बनाना संभव होगा. भविष्य में इसका इस्तेमाल बिजली उत्पादन के साथ-साथ विमानन क्षेत्र में भी किया जा सकता है. वैज्ञानिक जल्द ही इस नई टर्बाइन को अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी में पेश करेंगे.

