जर्मनी में ताबड़तोड़ फायरिंग! 5 लोगों की मौत से हड़कंप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

जर्मनी के उत्तरी शहर स्टाडे में हुई गोलीबारी में पांच लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: June 29, 2026, 6:04 PM IST
जर्मनी में ताबड़तोड़ फायरिंग! 5 लोगों की मौत से हड़कंप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
  • जर्मनी के स्टाडे शहर में गोलीबारी की घटना में पांच लोगों की मौत हो गई.
  • पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
  • घटना के बाद पूरे इलाके में बड़े स्तर पर पुलिस अभियान चलाया गया.
  • गोलीबारी के कारणों का पता लगाने के लिए जांच अभी जारी है.

Germany Firing: जर्मनी के उत्तरी हिस्से में स्थित स्टाडे शहर सोमवार (29 जून) को उस समय दहशत में डूब गया, जब एक गोलीबारी की घटना में पांच लोगों की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया. पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, ये घटना स्टाडे शहर के बाहरी इलाके में हुई. स्थानीय लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनने के बाद पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंचीं. घटनास्थल पर पहुंचने के बाद अधिकारियों ने पांच लोगों के शव बरामद किए, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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