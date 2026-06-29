जर्मनी में ताबड़तोड़ फायरिंग! 5 लोगों की मौत से हड़कंप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

Germany Firing: जर्मनी के उत्तरी हिस्से में स्थित स्टाडे शहर सोमवार (29 जून) को उस समय दहशत में डूब गया, जब एक गोलीबारी की घटना में पांच लोगों की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया. पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है.
शुरुआती जानकारी के अनुसार, ये घटना स्टाडे शहर के बाहरी इलाके में हुई. स्थानीय लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनने के बाद पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंचीं. घटनास्थल पर पहुंचने के बाद अधिकारियों ने पांच लोगों के शव बरामद किए, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई.
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