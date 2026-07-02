अब बिना मेडिकल प्रूफ नहीं मिलेगी Sick Leave, बीमार हुए तो भी कटेगी सैलरी, इस देश ने लागू किया नया रूल

जर्मनी की सरकार कर्मचारियों की बढ़ती छुट्टियों (Sick Leave) पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है. चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की सरकार ने वर्कप्लेस से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है. नए प्रस्ताव के तहत अब एम्प्लॉयी सिर्फ फोन से छुट्टी नहीं ले सकेंगे. सिक लीव लेने के लिए उन्हें अपने मैनेजर को मेडिकल प्रूफ या डॉक्टर की पर्ची दिखानी होगी. अगर मेडिकल प्रूफ के बिना छुट्टी ली जाती है, तो सैलरी डिडक्ट होगी.
सरकार का कहना है कि जर्मनी में लगातार बढ़ रही Sick Leave से प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ रहा है. इससे इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है.फिलहाल ये बदलाव सरकार के सुधार पैकेज का हिस्सा हैं. इन्हें लागू करने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
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अब तक जर्मनी में कर्मचारी कई मामलों में बिना डॉक्टर से मिले 3 दिन तक बीमार होने की सूचना देकर छुट्टी ले सकते थे. वहीं, कुछ स्थितियों में डॉक्टर फोन पर ही एक हफ्ते तक का Sick Note जारी कर देते थे. सरकार का मानना है कि इस सिस्टम का गलत इस्तेमाल बढ़ गया है.
चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ का कहना है कि जर्मनी में एम्प्लॉयीज के Sick Leave लेने की रेट काफी बढ़ गई है. उनका मानना है कि बार-बार होने वाली गैर-हाजिरी से कंपनियों की प्रोडक्टिविटी घट रही है. इससे देश की कॉम्पिटिटिव कैपासिटी प्रभावित हो रही है. इसी वजह से सरकार Sick Leave सिस्टम को सख्त बनाने की तैयारी कर रही है.
सरकार ने सिर्फ Sick Leave ही नहीं, बल्कि 34 सुधारों वाले आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है. इसमें मिडियम और लोअर इनकम ग्रुप के लिए टैक्स में छूट दी गई है.पेंशन सिस्टम में सुधार की वकालत हुई है. सरकारी प्रक्रियाओं में लेटलतीफी को कम करना शामिल है.
हालांकि, इस प्रस्ताव का विरोध भी हो रहा है. डॉक्टरों के संगठनों का कहना है कि पहले ही दिन मेडिकल सर्टिफिकेट की अनिवार्यता से अस्पतालों और क्लीनिकों पर मरीजों का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है. वहीं, विपक्ष का आरोप है कि सरकार कर्मचारियों पर जरूरत से ज्यादा सख्ती कर रही है.
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