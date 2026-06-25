'दिल्ली से चुनाव लड़तीं तो 10 लाख वोट मिलते...', भारत दौरे को याद कर इमोशनल हुईं इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी नई किताब में भारत यात्रा का दिलचस्प किस्सा शेयर किया है. उन्होंने बताया कि दिल्ली की सड़कों पर लगे स्वागत पोस्टरों को देखकर उनके सहयोगी ने मजाक में कहा था कि यहां चुनाव लड़ें तो लाखों वोट मिल जाएंगे.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 25, 2026, 10:09 PM IST
'दिल्ली से चुनाव लड़तीं तो 10 लाख वोट मिलते...', भारत दौरे को याद कर इमोशनल हुईं इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी नई किताब ‘Giorgia’s Vision’ में भारत यात्रा से जुड़ा एक दिलचस्प अनुभव साझा किया है. उन्होंने बताया कि साल 2023 में नई दिल्ली पहुंचने पर जिस तरह उनका स्वागत किया गया, वह उनके लिए बेहद यादगार बन गया। राजधानी की सड़कों पर जगह-जगह लगे उनके पोस्टरों ने उन्हें हैरान भी किया और प्रभावित भी.

मेलोनी ने किताब में लिखा है कि जब वो भारत पहुंचीं तो एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक रास्ते में हर कुछ दूरी पर उनके स्वागत वाले पोस्टर लगे हुए थे. यात्रा खत्म होने के बाद जब वो वापस लौटीं, तब उन्हीं जगहों पर लगे पोस्टरों पर ‘Thank You for Visiting’ लिखा दिखाई दिया. इन पोस्टरों ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी.

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किताब में किस बात का किया जिक्र?

उन्होंने बताया कि उस दौरान इटली के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी भी उनके साथ थे. पोस्टरों को देखकर तजानी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर मेलोनी नई दिल्ली से चुनाव लड़ लें तो उन्हें दस लाख वोट मिल सकते हैं. ये टिप्पणी भले ही हल्के-फुल्के अंदाज में की गई हो, लेकिन इससे भारत में मिले सम्मान का अंदाजा लगाया जा सकता है.

साल 2023 में मेलोनी दो बार भारत आई थीं. मार्च में उनकी आधिकारिक यात्रा सबसे महत्वपूर्ण मानी गई, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी. इसी दौरे के दौरान वो रायसीना डायलॉग की मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता भी बनी थीं. इसके बाद सितंबर में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी उन्होंने भारत का दौरा किया था.

अपनी किताब में मेलोनी ने केवल भारत की यादें ही नहीं, बल्कि वैश्विक नेताओं के साथ अपने अनुभवों का भी उल्लेख किया है. उनका मानना है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में केवल औपचारिक बातचीत ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जुड़ाव भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. कभी एक मजाक, कभी कोई साझा रुचि और कभी किसी निजी अनुभव की चर्चा नेताओं के बीच विश्वास मजबूत करने का काम करती है.

सिगरेट का भी किया जिक्र

उन्होंने ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद से हुई पहली मुलाकात का भी जिक्र किया. मेलोनी के अनुसार, एक लंबी बैठक के बाद दोनों समुद्र किनारे बातचीत कर रहे थे. उस दौरान उन्होंने सिगरेट पीने की इच्छा जताई. सईद ने भी अपनी सिगरेट निकाली और वहीं कॉफी और सिगरेट के बीच हुई अनौपचारिक बातचीत ने दोनों नेताओं के रिश्तों को सहज बना दिया.

किताब में मेलोनी ने कई बाकी विश्व नेताओं का भी जिक्र किया है। उन्होंने अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा को बेहद रोचक व्यक्तित्व वाला बताया है. वहीं सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच के साथ अपनी दोस्ती और इटैलियन वाइन के प्रति उनकी पसंद का भी जिक्र किया है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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