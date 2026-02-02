By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
इस लड़की को एक दिन में 85 पुरुषों ने किया प्रपोज, पर उसे चाहिए बस एक चीज
Influencer Katrina Rose: इस मॉडल का नाम कैटरीना रोज है और वह एरिजोना में रहती हैं.
Influencer Katrina Rose:मुझे एक दिन में 85 शादी के प्रपोजल मिले हैं. ये दावा एक मॉडल ने किया है और बताया कि उसे किसी लड़के में कौन सी खूबी चाहिए.
कौन हैं ये मॉडल
डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इस मॉडल का नाम कैटरीना रोज है और वह एरिजोना में रहती हैं. कैटरीना के इंस्टाग्राम पर 228,000 फॉलोअर्स हैं.
एक वीडियो में उन्होंने कहा, वो मैरिज मैटेरियल हैं और उन्हें पुरुषों से शादी के प्रपोजल वाले दिल को छू लेने वाले मैसेज मिलने लगे हैं. 20 साल की इस लड़की का वीडियो जल्दी ही वायरल हो गया, जिसे लाखों व्यूज मिले और एक अप्रत्याशित प्रतिक्रिया मिली.
क्या कहा मॉडल ने
मॉडल ने कहा, मैं हैरान थी. ये लोग मेरे साथ डेट नहीं करना चाहते थे. वे सीधे शादी की बात कर रहे थे. मैंने एक मज़ेदार टिकटॉक पोस्ट किया और 85 संभावित दूल्हे मुझसे शादी करने के लिए पूछ रहे थे. मैं जैसी दिखती हूं, मुझे वैसा ही क्यों नहीं पसंद करना चाहिए.
कैसे मैसेज करते हैं पुरुष
कैटरीना ने आगे कहा: वे कह रहे थे, ‘तुम मेरी सपनों की औरत हो’, ‘मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं’ और, ‘मैं तुम्हारे साथ कमिटमेंट करने के लिए तैयार हूं. एक आदमी ने कमेंट सेक्शन में हमारे बारे में पूरी लव स्टोरी लिखकर सबसे अलग दिखने की कोशिश की.
उसने मजाक में कहा, मुझे लगा जैसे मैंने फैन फिक्शन की एक नई कैटेगरी को प्रेरित किया है.
किसी भी प्रपोजल पर ध्यान नहीं दिया
ऑनलाइन इतनी तारीफ मिलने के बावजूद, कैटरीना ने किसी भी प्रपोजल पर ध्यान नहीं दिया. उसने कहा, मेरी एक मजबूत पर्सनैलिटी है, और लोग इसे स्क्रीन के जरिए साफ तौर पर महसूस करते हैं. उसने आखिर में कहा: मैं जैसी दिखती हूं, मुझे वैसा दिखना क्यों पसंद नहीं करना चाहिए और इसे दिखाना क्यों नहीं चाहिए? कॉन्फिडेंस पुरुषों को पतंगे की तरह खींचता है, लेकिन हालांकि मुझे अटेंशन पसंद है, मुझे अपनी कीमत भी पता है.
बोलीं, मुझे चाहिए क्वालिटी
कैटरीना ने कहा, मैं किसी भी रैंडम आदमी को डेट या शादी नहीं करने वाली – इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अमीर है या सुंदर. मुझे क्वालिटी चाहिए. इसके अलावा, सिर्फ इसलिए कि वे मेरी तरफ आकर्षित हैं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उन्हें खुद तक पहुंचने दूं.
उसने आगे कहा: अगर कोई आदमी चाहता है कि मैं उसे डेट करने के बारे में सोचूं. शादी करने की तो बात ही छोड़ दें तो उसे मेहनत करनी होगी. सिर्फ एक DM करके यह कहना कि मैं सुंदर हूं, काफी नहीं होगा, लेकिन अगर हमारी केमिस्ट्री अच्छी है तो मैं सही लड़के के बारे में सोच सकती हूं.
