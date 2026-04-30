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ईरान की धमकी से वैश्विक बाजार में हड़कंप: क्या 140 डॉलर तक जाएगा कच्चा तेल, क्या बोझ से कराह उठेगी भारत की अर्थव्यवस्था?

Crude Oil: ईरान को पूरा भरोसा है कि दशकों तक लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच आत्मनिर्भरता के आधार पर खड़ी की गई उनकी अर्थव्यवस्था, इस आर्थिक संकट और अमेरिकी की नाकेबंदी की मार को झेलने में पूरी तरह सक्षम है.

Published date india.com Published: April 30, 2026 3:21 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
ईरान की धमकी से वैश्विक बाजार में हड़कंप: क्या 140 डॉलर तक जाएगा कच्चा तेल, क्या बोझ से कराह उठेगी भारत की अर्थव्यवस्था?
(photo credit AI, for representation only)

Crude Oil: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज पर नाकेबंदी जारी रखने की धमकी के बाद वैश्विक तेल की कीमतें बढ़कर 120 डॉलर प्रति बैरल हो गई हैं. ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघर गालिबफ ने कहा कि अब तेल की कीमतों का अगला पढ़ाव 140 डॉलर प्रति बैरल हो सकता है.

साथ ही ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरानी तेल निर्यात को निशाना बनाने वाली डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन की नौसैनिक नाकेबंदी का मजाक उड़ाया है. ईरान ने अमेरिका की नाकेबंदी को विफल बताया है. मोहम्मद बाघर गालिबफ ने X पर एक पोस्ट किया, जिसमें अमेरिका पर व्यंग किया गया है. उन्होंने लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भविष्यवाणियों के विपरीत, अब तक ईरान का कोई भी तेल का कुआं नहीं फटा है.

अभी कितनी है तेल की कीमत

खाड़ी क्षेत्र के तेल की आपूर्ति में लंबे समय से चल रही कमी के कारण, ब्रेंट क्रूड की कीमतें 6 प्रतिशत बढ़कर 118.0 डॉलर पर पहुंच गई हैं. गुरुवार को टोक्यो के बाजार में सुबह 8:30 बजे तक इसमें 6.77 डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई. जून 2022 के बाद से यह इसका उच्चतम स्तर है.

भारत पर कितना पड़ेगा असर

एक अनुमान के मुताबिक, अगर वैश्विक बाजार में कच्चा तेल सिर्फ 1 डॉलर प्रति बैरल भी महंगा होता है, तो भारत का सालाना आयात बिल लगभग 2 अरब डॉलर 18 हजार करोड़ रुपये यानी तक बढ़ जाता है। यानी अगर क्रूड ऑयल की कीमत अगर 140 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचता है तो ऑयात बिल में 80 से 100 अरब डॉलर का बोझ बढ़ जाएगा.

  • महंगे तेल का असर महंगाई दर पर होता है
  • 10% के उछाल से रिटेल महंगाई में 40 bps बढ़ती है
  • थोक महंगाई में 80 bps की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जाती है

ट्रंप ने क्या कहा था

26 अप्रैल को, ट्रंप ने ट्रूथ पर एक पोस्ट में कहा था कि ईरान के तेल के कुएं तीन दिनों में शुरू होने वाली एक बहुत शक्तिशाली विनाशकारी प्रक्रिया में फट जाएंगे. ट्रंप की समय सीमा बीतने के बाद गालिबफ ने लिखा, 3 दिन हो गए, कोई कुआं नहीं फटा. हम इसे 30 दिन तक बढ़ा सकते हैं और यहां कुएं का लाइवस्ट्रीम दिखा सकते हैं.

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64 वर्षीय पूर्व सैन्य कमांडर गालिबफ ने कहा कि, यह उस तरह की बेकार सलाह थी जो US प्रशासन को बेसेंट (ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट) जैसे लोगों से मिलती है, जो नाकेबंदी के सिद्धांत को भी बढ़ावा देते हैं और तेल की कीमतें बढ़ाकर $120+ तक पहुंचा देते हैं. अगला पड़ाव: 140.

क्या है अमेरिका की रणनीति

ट्रंप ने अमेरिकी सेना को आदेश दिया है कि वह ईरान के समुद्री व्यापार पर नाकेबंदी लगा दे. अमेरिका को उम्मीद है कि इस कदम से तेहरान को दो में से एक विकल्प चुनना पड़ेगा: या तो वह तेल उत्पादन में कटौती करे और राजस्व खो दे, या फिर पाइपलाइनों और जलाशयों में रुकावट और अत्यधिक दबाव के कारण बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान का जोखिम उठाए.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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