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गर्मी से अब गांव भी नहीं बच पाएंगे! ग्लोबल वार्मिंग से शहरों की तरह तपने लगेगा देहात

ई स्टडी में दावा किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के साथ ग्रामीण इलाकों में तापमान शहरों की तुलना में तेजी से बढ़ सकता है. इससे आने वाले सालों में शहर और गांव के तापमान का अंतर कम हो सकता है.

Written by: Ikramuddin
Updated: August 8, 2026, 7:40 PM IST
World Fact
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

गर्मी का मौसम आता है तब सबसे ज्यादा गर्मी शहरों में पड़ती है. ऐसे मौसम में लोग अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों या फिर खुले इलाकों में जाना पसंद करते हैं. मगर आने वाले समय में शहरों के मुकाबले गांव को अधिक ठंडे रहने वाली छवि भी बदल सकती है. वैज्ञानिकों के एक शोध में एक ऐसा ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. नई स्टडी में दावा किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के साथ ग्रामीण इलाकों में तापमान शहरों की तुलना में तेजी से बढ़ सकता है. इससे आने वाले सालों में शहर और गांव के तापमान का अंतर कम हो सकता है.आमतौर पर शहर अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों से ज्यादा गर्म होते हैं. इसके पीछे शहरों में मौजूद कंक्रीट और डामर से बनी सड़के हैं. ये सूरज की गर्मी को सोखकर आसपास का तापमान बढ़ाती हैं. इसे ‘अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट’ कहा जाता है. मौसम और सैटेलाइट से मिले आंकड़ों में भी पिछले कुछ दशकों के दौरान इस असर के मजबूत होने की बात सामने आई है.

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तापमान का बदलाव समझने में जुटे वैज्ञानिक

अब वैज्ञानिकों ने यह समझने की कोशिश की है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के साथ शहरों और उनके आसपास के ग्रामीण इलाकों के तापमान में कितना बदलाव आएगा. इसके लिए यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम-रेंज वेदर फॉरकास्ट्स (ECMWF) के वैज्ञानिकों ने हाई-रिजॉल्यूशन क्लाइमेट मॉडल का इस्तेमाल किया. इस मॉडल के जरिए 2020 से 2050 के बीच गर्म होती दुनिया का अध्ययन किया गया. इसमें करीब 9 किलोमीटर के रिजॉल्यूशन पर मौसम और तापमान को देखा गया, जिससे शहरों को पहले के मुकाबले ज्यादा बारीकी से मॉडल में शामिल किया जा सका.

200 शहरों पर किया रिसर्च

इस स्टडी में चार अलग-अलग जलवायु क्षेत्रों के 200 शहरों को शामिल किया गया. इनमें ठंडे, शुष्क, समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र शामिल थे. स्टडी में सामने आया कि 2050 तक शहर अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों से औसतन ज्यादा गर्म रहेंगे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में तापमान बढ़ने की रफ्तार ज्यादा हो सकती है. ठंडे क्षेत्रों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में शहर और ग्रामीण इलाकों के बीच गर्मी का अंतर कम होने का अनुमान लगाया गया है.

शोध में क्या कुछ पता चला

वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों के सूखने से यह बदलाव हो सकता है. जब तापमान बढ़ता है और ग्रामीण क्षेत्र सूखने लगते हैं, तो पानी के वाष्पीकरण से मिलने वाली प्राकृतिक ठंडक कम हो जाती है. इसका सीधा असर आसपास की हवा के तापमान पर पड़ सकता है. यानी जैसे-जैसे ग्रामीण इलाके सूखेंगे, वहां गर्मी को कम करने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया कमजोर हो सकती है और तापमान तेजी से बढ़ सकता है.

क्या शहरों में कम होगी गर्मी?

हालांकि इसका ये भी मतलब नहीं है कि भविष्य में शहरों में गर्मी कम हो जाएगी. वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण शहरों में भी तापमान बढ़ता रहेगा. शहरों में बहुत ज्यादा तापमान, गर्म रातें और गर्मी से जुड़ा तनाव बढ़ सकता है. ऐसे में ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच तापमान का अंतर कम होने का मतलब यह नहीं है कि शहर गर्मी से सुरक्षित हो जाएंगे.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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