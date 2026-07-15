पानी को लेकर आई सबसे डरावनी चेतावनी! वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या बताया कि बढ़ गई दुनिया की टेंशन

एक नई रिसर्च में दावा किया गया है कि अगर मौसम इसी तरह बदलता रहा तो आने वाले सालों में कई शहरों में पानी का बिल करीब दोगुना तक हो सकता है. सबसे ज्यादा परेशानी उन परिवारों को होगी जिनकी आमदनी पहले से कम है.

Written by: Ikramuddin
Published: July 15, 2026, 11:36 PM IST
पानी को लेकर आई सबसे डरावनी चेतावनी! वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या बताया कि बढ़ गई दुनिया की टेंशन
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

जलवायु परिवर्तन के असर को अभी तक सिर्फ गर्मी और सर्दी से जोड़कर देखा जाता रहा है. मगर क्या हो जब बताया जाए कि इसका असर आम इंसानों की जेब पर भी पढ़ने लग जाए. सुनकर यकीन नहीं होगा मगर वैज्ञानिकों एक ऐसा ही दावा किया है. वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में दावा किया गया है कि अगर मौसम इसी तरह बदलता रहा तो आने वाले सालों में कई शहरों में पानी का बिल करीब दोगुना तक हो सकता है. सबसे ज्यादा परेशानी उन परिवारों को होगी जिनकी आमदनी पहले से कम है. पानी से जुड़ी हैरान करने वाली ये रिपोर्ट इसी महीने जुलाई में नेचर सस्टेनेबिलिटी (Nature Sustainability) में छपी है.

ये भी जरूर पढ़ें- भारत, पाकिस्तान, अमेरिका या चीन… किस देश में सबसे सस्ता है पेट्रोल, यहां देखिए 40 देशों की लिस्ट

और पढ़ें: मानसून की देरी ने बढ़ाई मुंबई की टेंशन, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखीं सिकुड़ती झीलें

वैज्ञानिक शोध में चौंकाने वाले नतीजे

वैज्ञानिकों ने अमेरिका के कैलिफोर्निया के सांता क्रूज शहर को उदाहरण बनाकर देखा कि जलवायु परिवर्तन का पानी की सप्लाई और लोगों के खर्च पर क्या असर पड़ सकता है. रिसर्च के मुताबिक बढ़ती गर्मी और बार-बार पड़ने वाले सूखे की वजह से शहरों को पानी की नई और महंगी परियोजनाओं पर पैसा खर्च करना पड़ेगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि जब पानी की सप्लाई बनाए रखने के लिए डीसैलिनेशन प्लांट, पानी के दोबारा इस्तेमाल जैसी नए प्लांट लगेंगे तो उनका खर्च आखिरकार लोगों के पानी के बिल में जुड़ जाएगा.

बढ़ सकता है पानी का बिल

इसी वजह से आने वाले समय में पानी का बिल तेजी से बढ़ सकता है. रिसर्च में अनुमान लगाया गया है कि सदी के बीच तक सांता क्रूज शहर में पानी का औसत बिल करीब दोगुना हो सकता है. इसके साथ ही 7 से 16 फीसदी और परिवार ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए पानी का बिल भरना मुश्किल हो जाएगा. अभी भी वहां करीब 19 फीसदी परिवार तय सीमा से ज्यादा खर्च पानी पर करते हैं. यह आंकड़ा आगे बढ़कर 26 से 35 फीसदी तक पहुंच सकता है. सबसे ज्यादा असर कम आय वाले परिवारों पर पड़ेगा.

दोगुना हो सकता है पानी का बिल

रिसर्च के मुताबिक सबसे खराब स्थिति में गरीब परिवारों का महीने पानी का बिल करीब 60 डॉलर से बढ़कर 111 डॉलर तक पहुंच सकता है. ऐसे में कई लोगों को पानी का बिल भरने के लिए खाने, इलाज और दूसरी जरूरी जरूरतों के खर्च में कटौती करनी पड़ सकती है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर शहर पहले से बड़े वाटर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो पानी की कमी का खतरा कम होगा, लेकिन लोगों का बिल ज्यादा बढ़ेगा. वहीं अगर इन परियोजनाओं में देरी की जाती है तो फिलहाल खर्च कम रहेगा, लेकिन सूखे के समय पानी की भारी किल्लत हो सकती है. यानी सरकारों के सामने पानी सस्ता रखने और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होगी.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.