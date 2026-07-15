पानी को लेकर आई सबसे डरावनी चेतावनी! वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या बताया कि बढ़ गई दुनिया की टेंशन

जलवायु परिवर्तन के असर को अभी तक सिर्फ गर्मी और सर्दी से जोड़कर देखा जाता रहा है. मगर क्या हो जब बताया जाए कि इसका असर आम इंसानों की जेब पर भी पढ़ने लग जाए. सुनकर यकीन नहीं होगा मगर वैज्ञानिकों एक ऐसा ही दावा किया है. वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में दावा किया गया है कि अगर मौसम इसी तरह बदलता रहा तो आने वाले सालों में कई शहरों में पानी का बिल करीब दोगुना तक हो सकता है. सबसे ज्यादा परेशानी उन परिवारों को होगी जिनकी आमदनी पहले से कम है. पानी से जुड़ी हैरान करने वाली ये रिपोर्ट इसी महीने जुलाई में नेचर सस्टेनेबिलिटी (Nature Sustainability) में छपी है.
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वैज्ञानिकों ने अमेरिका के कैलिफोर्निया के सांता क्रूज शहर को उदाहरण बनाकर देखा कि जलवायु परिवर्तन का पानी की सप्लाई और लोगों के खर्च पर क्या असर पड़ सकता है. रिसर्च के मुताबिक बढ़ती गर्मी और बार-बार पड़ने वाले सूखे की वजह से शहरों को पानी की नई और महंगी परियोजनाओं पर पैसा खर्च करना पड़ेगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि जब पानी की सप्लाई बनाए रखने के लिए डीसैलिनेशन प्लांट, पानी के दोबारा इस्तेमाल जैसी नए प्लांट लगेंगे तो उनका खर्च आखिरकार लोगों के पानी के बिल में जुड़ जाएगा.
इसी वजह से आने वाले समय में पानी का बिल तेजी से बढ़ सकता है. रिसर्च में अनुमान लगाया गया है कि सदी के बीच तक सांता क्रूज शहर में पानी का औसत बिल करीब दोगुना हो सकता है. इसके साथ ही 7 से 16 फीसदी और परिवार ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए पानी का बिल भरना मुश्किल हो जाएगा. अभी भी वहां करीब 19 फीसदी परिवार तय सीमा से ज्यादा खर्च पानी पर करते हैं. यह आंकड़ा आगे बढ़कर 26 से 35 फीसदी तक पहुंच सकता है. सबसे ज्यादा असर कम आय वाले परिवारों पर पड़ेगा.
रिसर्च के मुताबिक सबसे खराब स्थिति में गरीब परिवारों का महीने पानी का बिल करीब 60 डॉलर से बढ़कर 111 डॉलर तक पहुंच सकता है. ऐसे में कई लोगों को पानी का बिल भरने के लिए खाने, इलाज और दूसरी जरूरी जरूरतों के खर्च में कटौती करनी पड़ सकती है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर शहर पहले से बड़े वाटर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो पानी की कमी का खतरा कम होगा, लेकिन लोगों का बिल ज्यादा बढ़ेगा. वहीं अगर इन परियोजनाओं में देरी की जाती है तो फिलहाल खर्च कम रहेगा, लेकिन सूखे के समय पानी की भारी किल्लत हो सकती है. यानी सरकारों के सामने पानी सस्ता रखने और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होगी.
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