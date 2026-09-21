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सूडान में सोने की खान ने ली जान, 11 मजदूरों की मौत, जानें कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा

Sudan: सूडान के रेड सी राज्य में सोने की खदान की एक शाफ्ट ढह गई, जिससे कम से कम 11 खनिकों की मौत हो गई और 30 घायल हो गए.

Edited By: Vineet Sharan
Published: September 21, 2026, 6:51 AM IST
सूडान में सोने की खान ने ली जान, 11 मजदूरों की मौत, जानें कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा
सोना पैदा करने वाले देश सूडान में खदान ढहने की जानलेवा घटनाएं आम हैं. (photo credit, AI)

Sudan: उत्तर-पूर्वी सूडान में सोने की खदान में एक बड़े हादसे में कम से कम 11 खनिकों की मौत हो गई. खदान में एक सुरंग ढहने से ये हादसा हुआ. इसमें 30 लोग घायल भी हैं. रविवार को एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि मलबे के नीचे लापता लोगों की तलाश जारी रही. पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सूडान में एक हफ़्ते के अंदर सोने की खदान ढहने की यह दूसरी घटना है. पिछले रविवार को, देश के पश्चिमी हिस्से में एक और सोने की खदान की कई सुरंगें ढहने से कम से कम 82 लोगों की मौत हो गई थी.

क्यों हो रहे सोने की खदानों में हादसे

सूडान भर में हज़ारों छोटी और अनौपचारिक खदानें हैं. देश युद्ध की चपेट में है, जिसके कारण कई बार देश के कुछ हिस्सों में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है. इसके चलते इन खतरनाक खदानों में खनन जारी है.

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शनिवार रात से ढहने लगी थी खदान

उस इलाके में काम करने वाले अब्दालहाय खारीफ अबाकर ने बताया कि उत्तर-पूर्वी रेड सी राज्य के दूर-दराज़ इलाके ‘ओनी’ में खदान ढहने की घटना शनिवार रात शुरू हुई.

सरकारी कंपनी ‘सूडानीज मिनरल रिसोर्सेज कंपनी’ के एक अधिकारी ने बताया कि रविवार तक 11 शव बरामद कर लिए गए थे. वहीं, अब तक 30 लोगों को बचा लिया गया था. अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि लापता लोगों की तलाश जारी है, क्योंकि उन्हें मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं थी.

सुरक्षा नियमों का पालन नहीं

सोना पैदा करने वाले देश सूडान में खदान ढहने की जानलेवा घटनाएं आम हैं, क्योंकि वहां सुरक्षा के नियमों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है.

गृह युद्ध का दंश

उत्तर-पूर्वी यह इलाका, जहां हादसा हुआ है, अर्धसैनिक बल ‘रैपिड सपोर्ट फोर्सेज’ के नियंत्रण में है, जो तीन साल से ज़्यादा समय से सूडानी सेना से लड़ रहा है. अप्रैल 2023 में सूडान में RSF और सूडानी सेना के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद देश में भीषण युद्ध छिड़ गया. अप्रैल 2023 में सूडान में RSF और सूडानी सेना के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद देश में भीषण युद्ध छिड़ गया.

एक निगरानी समूह, ‘आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा’ के अनुसार, इस संघर्ष में कम से कम 59,000 लोग मारे गए हैं. संयुक्त राष्ट्र की ओर से नियुक्त विशेषज्ञों के अनुसार, RSF को फंड देने के लिए देश से भारी मात्रा में सोने की तस्करी की गई है. RSFका डारफर और कोर्डोफान इलाकों में सोना पैदा करने वाले क्षेत्रों पर कब्जा है.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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